Moi Gómez resurge de sus cenizas y puede ser el mejor 'fichaje' de Osasuna: "En contacto con el balón"

Moi Gomez está de dulce. El futbolista ha regresado esta pretemporada a un nivel muy alto. Se le vio nada más comenzar los entrenamientos que llegaba más fino que nunca y con muchas ganas de demostrar y disfrutar. La pretemporada estaba siendo prometedora e ilusionante, pero ha logrado confirmarlo en los dos partidos que se han disputado hasta el momento en el Bernabéu contra el Real Madrid y, el último, contra el Valencia en El Sadar.

Moi está viviendo su cuarta temporada en Osasuna. Tras unos primeros meses brillantes con la camiseta rojilla, su juego y su participación se apagaron ligeramente. Esa primera temporada disputó 33 partidos en liga, 28 ellos como titular de los que completó los 90 minutos en 17 encuentros. Deslumbró con su juego, sus pases, sus asistencias y, además, logró marcar tres goles.

Sin embargo, su participación e importancia fueron disminuyendo con el paso de la temporada. Jagoba Arrasate fue reforzando más el centro del campo y apostando por un Abde que estaba despuntando. La temporada terminó muy bien, con la final de Copa del Rey y la clasificación para la previa de la Conference League, pero Moi perdió protagonismo y se perdió varios partidos del tramo final por molestias.

CA Osasuna Moi Gómez con el balón en el partido contra el Valencia

La temporada siguiente, la última de Arrasate, perdió peso, y jugó en 28 partidos de liga, 23 como titular y 11 completos. La campaña de Vicente Moreno, la pasada, jugó en 26 partidos, seis de titular y 3 completos. Sus minutos han pasado de los 2458 de la primera temporada, a los 2011 de la segunda y los escasos 779 de la tercera. Ahora, a sus 31 un años resurge de sus cenizas y está siendo pieza importante para Alessio Lisci.

MOI QUIERE DEVOLVER LA CONFIANZA

Tras la victoria y el buen encuentro contra el Valencia, Moi Gómez habló y dijo que había sido “un partido muy completo de todo el equipo”. También se quiso referir a la afición rojilla y reconoció que “la gente ha estado espectacular, con el apoyo que siempre nos dan”. Jugar en El Sadar para Osasuna es siempre un motivo de alegría y saber que cuentan con el apoyo de la afición.

El futbolista quiso rebajar la euforia y afirmo que había que “tener los pies en el suelo”, pasar a “pensar en el siguiente partido” y que el objetivo era “recuperar bien” físicamente para el día del Espanyol.

En ese partido contra el Valencia jugó algo más retrasado de la habitual, casi junto a Lucas Torró. Moi afirma que jugar ahí es “una posición que me gusta mucho” y que se había encontrado “muy cómodo”. También quiso poner en valor que el mister le había dado “confianza” y que había estado “muy cómodo, sobre todo en contacto con balón” y que se marca como objetivo “devolver esa confianza” que han puesto en él.

CA Osasuna Moi Gómez entrenando en Tajonar con Osasuna

EL MEJOR SOCIO DE AIMAR EN LA LLEGADA

La llegada de Moi desde Villarreal generaba ilusión en la afición rojilla. Llegaba un futbolista con muy buen trato de balón y capaz de generar juego. La gran sorpresa fue la maravillosa alianza que en el primer tramo de la temporada logró con Aimar Oroz. La promesa rojilla aterrizaba en el primer equipo y lograba una conexión muy especial con Moi, los dos talentosos jugadores lograron retroalimentarse y generar un fútbol de muy alta calidad y que hizo las delicias de Osasuna. Una pareja que ahora parecen recuperar esa magia juntos y contra el Valencia lograron hacer un muy buen partido.

UN GOL NO CELEBRADO

La primera temporada de Mio Gómez en Osasuna comenzó dando auténticas exhibiciones de fútbol, pero entre Copa y Liga fue perdiendo protagonismo y algo de magia. En ese impás en el que su protagonismo en el equipo estaba bajando llego a anotar un gol en Vallecas contra el Rayo que no celebró mostrando que quería o esperaba más. Ese día había empezado el encuentro en el banquillo.

EFE / Jesus Diges. El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr. y el delantero de Osasuna, Moi Gómez, conversan

TRAYECTORIA DE MOI

Moi Gómez es un futbolista español que ha consolidado una brillante trayectoria en la Primera División, destacándose por su versatilidad y experiencia en clubes como Villarreal, Getafe, Sporting de Gijón, Huesca y actualmente Osasuna.

A lo largo de su carrera, Moi Gómez inició su formación en el Club Deportivo Thader y el Alicante CF, ingresando después a la cantera del Villarreal CF. Debutó profesionalmente en Segunda División con el Villarreal B en 2011, y ese mismo año jugó su primer partido en la máxima categoría española. A lo largo de las campañas siguientes, se consolidó como centrocampista tanto en Villarreal como en Getafe (2015-16, donde fue cedido), Sporting de Gijón (2016-18), S.D. Huesca (2018-19, logrando ascenso a Primera) y volvió a Villarreal en 2019.

CA Osasuna Moi Gómez jugador de Osasuna durante un entrenamiento

En julio de 2022 fue traspasado a Osasuna, donde se ha convertido en pieza clave del equipo, acumulando más de 320 partidos en LaLiga y más de 20 en competiciones europeas. El acuerdo por su traspaso incluyó una cláusula de rescisión de 20 millones de euros y condiciones variables según rendimiento y permanencia.

Estadísticas y logros