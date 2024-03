Testimonio de mujeres navarras en el Día de la Mujer

En Navarra, la tasa de paro se sitúa actualmente en el 9% según el INE, aunque hay una brecha de casi 3,5 puntos entre hombres y mujeres. La tasa de hombres es del 7,79%, mientras que la tasa de paro de las mujeres es superior al 11%.

Una brecha que se ha mantenido o incluso abierto, según estos datos, en los últimos años. En el último trimestre de 2013, la brecha era de apenas dos puntos: 15,5 frente al 17,5. Ahora es de más de tres puntos.

Mercado laboral en Navarra, faltan perfiles técnicos en un sector que faltan atractivos Autónomos y economistas reclaman medidas para que Navarra vuelva a ser más atractiva para traer talento Fermín AstráinPamplona 08 mar 2024 - 15:27

Según un estudio de UGT, que explica Marisol Vicente, el desempleo femenino se cronifica en Navarra. De hecho, ahora, la tasa de actividad de las mujeres es un 8,4 puntos menor que la de los hombres: “En la última década, la tasa de actividad de las mujeres sólo ha aumentado un 1,11%”.





Las mujeres cobran 6.800 euros menos que los hombres. El salario medio del hombre es de más de 31.600 euros en Navarra, mientras que el de las mujeres es de 24.800. Navarra es la segunda comunidad del país con mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres, un 21,6 por ciento de diferencia.

Una de las razones, sin duda, es la cualificación de los trabajos. Nueve de cada diez personas que se dedican a las labores del hogar y a los cuidados son mujeres en Navarra. Es decir, 32.500 mujeres navarras no buscan trabajo porque se dedican a los cuidados de la familia. “Sólo el 47% de las empresas navarras que deben tener un plan de igualdad, lo tienen”, aseguraba Marisol Vicente, que indicaba que es una asignatura pendiente.

La precariedad laboral también es otro de los escollos que tiene que sobrepasar la mujer. Según un estudio de UGT, el 77% del empleo a tiempo parcial lo realizaron el año pasado mujeres, las empresas tardan en implantar planes de igualdad.

La situación ha mejorado, aunque queda camino por recorrer

Conchita es conductora de autobuses desde hace 25 y ha reconocido a los micrófonos de Cope Navarra que la situación ha cambiado en los últimos años: “Hace años, llegabas a recoger a un grupo y veían que eras mujer y notabas ciertas miradas entre ellos. Pero la verdad es que ahora actualmente ya no pasa eso”.

La sociedad no se extraña ya al ver mujeres chóferes. Así lo ha explicado también María, es taxista. “Cada vez hay más mujeres en puestos de trabajo que se consideraban masculinos. La gente ya se ha acostumbrado a ver mujeres trabajando por cualquier parte”, decía.

Entre compañeros sucede lo mismo, como relataba María: “Ven que podemos hacer igual o mejor el trabajo. No creo que haya malas miradas o desconfianzas, nos aceptan como iguales. No he notado diferencia en la empresa que estuve trabajando muchos años como conductora de autobuses”.

Conchita, destacaba que cada vez hay más mujeres conduciendo autobuses. Algo que podemos comprobar nosotros mismos a diario. Y, por supuesto, indicaba que se cobra exactamente lo mismo entre hombres y mujeres en ese puesto.





Mujeres navarras entre las 100 más influyentes de España

Luisa Alli y Ana Lorenzo están en el ranking de las 100 mujeres más influyentes en Navarra. La primera es secretaria general de Hermes; la segunda, directora de relaciones públicas y comunicación del Grupo IFA. Ambas, centradas en la comunicación, tienen un amplio currículum a sus espaldas y ocupan dos de esos puestos directivos.

Luisa Alli, secretaria general de Hermes

Ana Lorenzo, directora de comunicación del Grupo IFA

De todos los puestos directivos de España, sólo el 38% son ocupados por mujeres. Dos de ellas, son estas dos navarras, que han dado su testimonio aquí en los micrófonos de Cope Navarra.

Luisa Alli hablaba de unos comienzos difíciles, pero no lo achaca al hecho de ser mujer, sino a la profesión del periodismo. No obstante, sí reconoce haber encontrado dos momentos con dificultades: “en la maternidad, mucho más que por ser mujer y hombre, y con los años en los puestos directivos o de responsabilidad”. En esos puestos directivos, aseguraba, “la cultura es mayoritariamente masculina”.





Ana Lorenzo incidía en la importancia de la formación para que la brecha entre hombres y mujeres se vaya reduciendo.

Ana Lorenzo destacaba que no se ha sentido más escrutada, ni ha tenido “mayor sesgo”, por ser mujer. Aunque sí destacaba en su experiencia personal en una entrevista de trabajo. “Me preguntaron si tenía intención de tener familia. Creo que sí que el mercado sigue penalizando a las mujeres que tienen familia”.





Cada vez hay más mujeres en puestos de gran responsabilidad. “Los datos avalan esta evolución” pero es “ineludible que hay que seguir resolviendo” esta brecha que todavía sigue habiendo, aseguraba. Hay que conseguir que “el talento no tenga ni género ni generación”.

