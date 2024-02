Sale a pasear por Pamplona y alucina por lo que ve en el balcón de un edificio: "¿Desde cuándo está?"

Hacer turismo siempre es una buena aventura. Descubrir lugares nuevos, sitios que siempre hemos deseado visitar y, además, hacerlo de la mano de nuestros familiares y amigos, no solo es positivo, sino que es una experiencia de lo más enriquecedora.

Al final, salir y viajar es siempre la mejor opción que podemos elegir para enriquecernos. Conocer pequeños rincones, patearse las calles, hacer cata de la gastronomía local. Y lo mejor de todo es que, cuando menos nos lo esperamos, los lugares que visitamos nos terminan sorprendiendo. Sin darnos cuenta ni siquiera. Ya sea para bien o para mal. A veces de hecho es posible que ni tan siquiera lo sepamos. Es más, es posible que incluso habiendo visitado una ciudad, al visitarla de nuevo descubramos cosas de las que nunca antes no habíamos percatado.

Y esto es lo que le ha ocurrido recientemente al actor y bailarín Diego Rey, un joven de casi 21 años que vive entre Asturias, Madrid y León. Hace unos días, el chico publicó en su red social TikTok, y a través de su perfil @diiegoreyy, lo que se encontró en la fachada de un edificio de Pamplona.





Alucina por lo que ve en el balcón de un edificio: "¿Desde cuándo está?"

En la Plaza del Castilla, en el centro de la ciudad de Pamplona, el joven bailarín grabó la fachada de un edificio de ladrillo rojizo que hace esquina. "Estábamos aquí dando una vuelta y eso", comenta el chico en el vídeo.

A continuación, el muchacho agrega: "Estamos viendo aquí en Pamplona... ese balcón no tiene ventana". Así las cosas, y al prestar más atención, efectivamente se pueden apreciar dos balcones: uno esquinero y el otro en la planta superior. No obstante, ninguno de ellos tiene ninguna puerta de acceso.

"O sea, ese balcón es tan inútil como mi vida sin ti. Qué duro", agrega en tono jocoso el joven.

El vídeo se ha hecho viral desde que se publicó. Acumula ya más de 54.000 'me gusta' y cientos de comentarios. Muchos de ellos dejaban ver su sorpresa al darse cuenta de ese detalle del que nunca antes se habían percatado, aun viviendo de forma habitual allí.

"¿Desde cuándo eso está ahí? Yo nunca lo he visto" o "Llevo 15 años en Pamplona y no he visto eso", son solo algunos de los comentarios de sorpresa en el vídeo.





Tampoco han podido faltar las bromas y las comparaciones: "Es un balcón anti-británico", "Va a Hogwarts o a Narnia, depende del día" o "Existe el balcón decorativo" son solo algunos de los mensajes que han puesto los más divertidos y los que han tenido mejores ocurrencias.

Otro usuario, por ejemplo, explica el porqué hacen esto: "Mi hermano tenía una ventana así, hasta que descubrimos que la habían tapiado para tener más pared por dentro. No se podía tapiar por fuera".

Pamplona, entre las capitales más caras para compartir piso

En verano del año 2023, Pamplona se convertía en una de las ciudades de provincia más caras, en cuanto al asunto de las habitaciones compartidas de España, con una media de 395 euros. El precio había aumentado entonces un 13% desde el año 2022.

La oferta de habitaciones en pisos compartidos de alquiler se había incrementado en el último año un 34%, lo que hizo que el precio aumentara.