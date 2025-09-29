COPE
Podcasts
Navarra
Navarra

19:50H | 29 SEPTIEMBRE 2025 | LA LINTERNA DE COPE

Día Mundial del Corazón, con la cardióloga Virginia Álvarez, el director del CEIMD Diego Reyero, el psicólogo Alfonso Echávarri y un paciente con un DAI implantado.

19:50H | 29 SEPTIEMBRE 2025 | LA LINTERNA DE COPE
00:00
Descargar

19:50H | 29 SEPTIEMBRE 2025 | LA LINTERNA DE COPE

Fermín Astráin

Pamplona - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 29 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking