Melilla solicitará a Sanidad un "confinamiento nocturno" ante el aumento de contagios

El Gobierno de Melilla pedirá este jueves al Ministerio de Sanidad que aplique en la ciudad autónoma un confinamiento en horario nocturno porque considera que esta medida, junto con las que ya se han adoptado hasta ahora, como el cierre de la hostelería, permitirá frenar el aumento de contagios y "doblegar el virus".

El presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, ha considerado en rueda de prensa que esta medida, aunque "drástica", es necesaria y, por ello, el Gobierno de Melilla la va a plantear en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebra este jueves.

De Castro ha negado que esto sea "un toque de queda" y ha aclarado que ese término no existe en la legislación española, sino que es "un concepto periodístico que es erróneo" y "un término belicista que no se puede adoptar con las herramientas de la Constitución, porque no está previsto en ella".

El objetivo del confinamiento nocturno que solicitará Melilla tiene como objetivo limitar la movilidad y permanencia de personas en la vía pública para reducir las interacciones sociales y evitar el ocio nocturno y lo que se deriva de ello, como los botellones, fiestas en domicilios o garajes.

Hace seis días, el consejero de Economía y Políticas Sociales, competente en materia de Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand, descartó adoptar una medida de limitación de horarios como la que ahora plantea el Gobierno de Melilla, después de que lo sugiriera la Confederación Melillense de Empresarios (CEME-CEOE).

En concreto, la patronal consideró, tras el anuncio del cierre de la hostelería, que esta medida no frenaría el aumento de contagios si no iba acompañado de un toque de queda a las 23.00 horas y un adelanto del cierre comercial.

El presidente de Melilla ha puntualizado este jueves que no se ha dado un cambio de criterio, sino que "cambian las circunstancias" y ha recordado que en los últimos días, son varias las autonomías que ya han pedido una medida de este tipo e incluso el ministro de Sanidad lo planteaba este miércoles.

Melilla superó ayer el millar de casos activos de coronavirus, con un total de 1.026 después de registrar 45 contagios nuevos y un aumento del 11,9 % en el número de personas hospitalizadas.