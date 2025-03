El jarrero Luis de la Fuente recibía en la Gala del Deporte la ‘Mención de Honor del Deporte de La Rioja’, un reconocimiento con el que el Gobierno regional distingue la dilatada trayectoria deportiva del seleccionador nacional de fútbol quien, actualmente, es campeón de la Eurocopa 2024, campeón de la Liga de las Naciones de 2023, del Europeo Sub’21 y Sub’19 y cuenta también con la Plata Olímpica en Tokio 2020.

Los deportistas más reconocidos de La Rioja: ¿Quiénes son?

Como todos los años, se ha premiado a los deportistas más relevantes. Organizada por la Dirección General de Deporte y Juventud y la Asociación Riojana de la Prensa Deportiva, se ha destacado la figura de los protagonistas del año en el mundo del deporte.

Algunos de los premios y reconocimientos

La jugadora de la selección española de rugby Marta Cantabrana, tras su participación en el campeonato de Europa, del Mundo y convertirse en campeona de Liga, Copa y Superliga, ha sido reconocida como la ‘Mejor Deportista Femenina’ del pasado año.

Por su parte, el nadador de Aldeanueva de Ebro, Iván Sota, Campeón de España en 200 metros espalda en categoría Absoluta y Sub’20, Internacional absoluto en el Campeonato del Mundo y récord nacional absoluto en 4x100, ha recibido el premio al ‘Mejor Deportista masculino’.

la lista de los 10 al completo

Mejor Deportista Riojano 2024: Iván Martínez Sota

(Natación/Campeón de España en 200m espalda en Categoría absoluta y sub20, Internacional Absoluto en C. Mundo y récord Nacional absoluto en 4x100 estilos).

Mejor Deportista Riojana 2024: Marta Pilar Cantabrana Gil.

(Rugby/Participa en Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo y Campeona de Liga, Copa y Superliga)

Mejor Deportista Promesa Riojano 2024: Carmelo Loza Lacalle

(Pelota/Campeón del Mundo Sub22 por Parejas, C. España sub22 Mano Individual, Campeón GRABNI sénior por parejas).

Mejor Deportista Promesa Riojana 2024: Adriana Díaz

(Baloncesto/Debut Liga femenina Endesa y Eurocup, Bronce C. Mundo sub17, Bronce C. Europa Sub 16, C. España Júnior por clubes).

Mejor Entidad Deportiva de La Rioja 2024: Coloma Team Bike

(Mountain Bike/ Equipo puntero en Copa del Mundo, Campeonato España Élite XCO).

Mérito Deportivo Una Vida dedicada al Deporte: José Neila Rueda

(Fútbol/ Fundador CD Valvanera en 1973 y CD. Anguiano 1995, realizando tarea de jugador, entrenador, delegado, directivo, presidente).

Mejor Deportista Veterano: Valvanera Guridi Ezquerro

(Atletismo/Campeona Europa de Short Track en 60 y 200m. en categoría W65, Campeona de España en 100 y 200m con récord de España en ambas y Europeo en 200m).

Mejor Deportista con Discapacidad: Víctor Varea Lerena

(Fútbol/Jugador Liga Nacional F7 FEDPC, Internacional con España en C. Mundo).

Reconocimiento Empresarial Deportivo: Embalajes Blanco

(Patrocinador de la Federación Riojana de Pelota, clubes de fútbol – Alberite, Murillo- y de pruebas deportivas solidarias como Carrera VencELA ‘corriendo por los que no pueden ‘, etc.).

Premio a la Deportividad ‘Ángel Sancho’: La Rioja Atletismo

(Atletismo/Iniciativa de convivencia atlética, campus atlético con club afectado por la Dana de Valencia).