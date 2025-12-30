Narón se prepara para su gran Fiesta de Fin de Año bajo carpa en la plaza de Galicia

Interior de la carpa que acogerá la fiesta de fin de año en la plaza de Galicia

El Ayuntamiento de Narón ultima los preparativos para despedir el año con una gran celebración colectiva en la plaza de Galicia. Este espacio se convertirá, una vez más, en el epicentro de la festividad de Nochevieja, ofreciendo un ambiente seguro y acogedor para que vecinos y visitantes den la bienvenida al 2026.

La celebración se llevará a cabo bajo una carpa con capacidad para 4.000 personas y entrada gratuita hasta completar el aforo. El recinto, de unos 1.500 metros cuadrados, contará con una cuidada iluminación navideña, calefacción, servicio de guardarropa y barras con precios populares. Además, como ya es tradición, se repartirá chocolate caliente para combatir el frío de las primeras horas del nuevo año.

El apartado musical estará dividido en dos escenarios enfrentados para garantizar el ritmo de la noche:

Orquesta Trébol: A partir de la 01:00 horas, tras el lanzamiento de los fuegos artificiales, ofrecerán un repertorio intergeneracional que mezcla éxitos del pop-rock nacional e internacional.

Grupo Alkar: Tomarán el relevo con música de verbena y los ritmos más actuales del momento para mantener la pista llena hasta las 06:00 de la mañana.

Dispositivo de seguridad y facilidades de acceso

Para garantizar que la fiesta se desarrolle sin incidentes, el recinto dispondrá de un puesto de Protección Civil en coordinación permanente con los servicios municipales.

Pensando en la comodidad de los asistentes, el aparcamiento subterráneo del Centro Comercial Narón permanecerá abierto y será gratuito durante toda la noche, facilitando el acceso a la plaza de Galicia y evitando problemas de estacionamiento en el centro urbano.

Con esta iniciativa, el Concello de Narón consolida una cita abierta y gratuita que busca reunir a miles de personas en el corazón de la ciudad para una despedida del año pensada para todos los públicos.