La curiosa circunstancia de los test de Antígenos en La Rioja: "No damos crédito"

Para las farmacias, esta es una de las épocas del año en las que más trabajo tienen. Ayer contábamos que el Servicio Riojano de Salud activaba el nivel 2 del Plan de Contingencia en los centros sanitarios de nuestra comunidad por la alta incidencia de gripe e infecciones respiratorias agudas.

Son datos provisionales, pero la última semana se estima que hubo más de 655 casos por 100.000 habitantes, mientras que la gripe alcanza los 53 casos y el COVID, 5 casos por cada 100.000 habitantes.

¿SE HA NOTADO EN LAS FARMACIAS?

Nos hemos acercado a un par de ellas en pleno centro de Logroño. Hemos hablado con Nuria, ella es farmacéutica y nos confiesa que no había visto nada igual en muchos años. Ahora en diciembre y principios de enero ha descrito la imagen como única por la incesante entrada de personas en busca de antigripales.

Este 6 de enero, el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro atendió a 318 pacientes, de los cuales 54 requirieron ingreso, mientras que el día anterior se contabilizaron 365 atenciones y 59 ingresos. Pese a que somos conscientes de que estos casos se repiten todos los inviernos, la compra de mascarillas, para impedir la propagación, se ha reducido.

nos hemos olvidado de las mascarillas

"Sí que nos han pedido test de Antígenos, pero mascarillas, parece que nos hemos olvidado de ellas". Es lo que nos ha dicho Nuria. Y no es la única que lo dice. María Eugenia, dueña de otra farmacia logroñesa, nos confirma que su número de ventas se reduce ahora, en estas fechas clave, a 10 en diciembre, mientras que en octubre vendieron cerca de 40 paquetes de mascarillas.

Y Nuria comentaba que mascarillas no se vendían, pero si que habían subido el número de compras de test de detección tanto de gripe como de Covid. Sin embargo, es algo que no se ha dado en todas las farmacias, como bien apunta María Eugenia. Y es que asegura que en verano, en junio y julio, la media de ventas era de unos 50 o 60 al mes, y que ahora en estas fechas se ha reducido entre 10 y 15: "No damos crédito".