El balance provisional de Tráfico en las carreteras riojanas al cierre de 2024: ¿Vale la pena un mensaje o un "like"?

Son 12 vidas perdidas. 94 heridas graves. Este es el balance provisional de Tráfico en las carreteras riojanas al cierre de 2024.

En vías urbanas, las muertes han pasado de ninguna a cinco. Cinco vidas arrebatadas en calles. Mientras tanto, en carreteras interurbanas, los siniestros mortales se han reducido, pasando de 11 a 7.

Pero aquí está la gran pregunta: ¿qué está pasando en nuestras carreteras? ¿Qué nos está llevando a estas tragedias?. En las vías interurbanas, la velocidad excesiva está detrás del 55% de los accidentes con víctimas. Más de la mitad.

¿Y sabes cuál es el accidente más común? Las salidas de vía, que representan casi el 50% de los casos, seguidas de las colisiones frontales con un preocupante 30%. ¿Y qué ocurre en las ciudades y pueblos? No respetar la prioridad de paso, la velocidad inadecuada y las distracciones son las principales causas.

El factor humano está detrás de prácticamente todos los accidentes. ¿Te has preguntado alguna vez cómo conduces? ¿Corres demasiado? ¿Miras el móvil al volante? ¿Confías más en el GPS que en tus propios ojos? No hay excusas. El velocímetro está ahí para recordarnos lo que hacemos. El cinturón de seguridad debería ser tan automático como respirar. Y el móvil, ¿de verdad vale la pena arriesgar tu vida por un mensaje o un "like"?

CONDUCCIÓN RESPONSABLE

Es cierto, en las carreteras interurbanas hemos reducido las cifras de fallecidos. Pero aún hay algo que no podemos ignorar, la mayoría de los accidentes se deben a distracciones, somnolencia, cansancio y velocidad excesiva.

La seguridad, como el volante, está en tus manos. Cada decisión que tomas al conducir puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia. Recuerda, en carretera o en ciudad, la vida siempre tiene prioridad. Conduce con responsabilidad.