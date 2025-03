"Era el acompañante de mi paciente y me golpeó": Un médico agredido en La Rioja denuncia la violencia contra el personal sanitario

Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra cada 12 de marzo y coincidiendo con el 15º aniversario del Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), se han presentado los datos registrados durante 2024.

En La Rioja fueron 5 las agresiones registradas en 2024, las mismas que en 2023 y 3 agresiones más anuales que en los dos anteriores. De los 5 profesionales agredidos, 3 eran médicas y 2 médicos. Sobre los agresores, 3 de ellos eran pacientes no programados, uno programado y el otro, desplazado.

Y, respecto al ámbito donde tuvo lugar la agresión, 2 fueron en la consulta de Atención Primaria, una en Urgencias y los otros dos en otros ámbitos (mutuas, geriátricos, o centros mentales). Finalmente, 3 de las 5 personas agredidas no causaron baja laboral y cuatro de ellos fueron denunciados a la Fiscalía y al Juzgado.

Uno de los médicos que ha sufrido este tipo de violencia es el doctor Ángel Laspeñas, que fue agredido mientras realizaba una guardia en el centro de salud de Murillo. En su caso, el agresor no fue el propio paciente, sino el acompañante de éste.

Recuerda en COPE los momentos de tensión vividos en la consulta. "El acompañante de un paciente me agredió, sin saber todavía los motivos por los que se produjo; me golpeó con el puño... no fue una lesión física grave pero el daño emocional me duró muchísimo tiempo".

El día siguiente a los hechos, el doctor Laspeñas interpuso la denuncia. Pero más allá de las lesiones físicas que pudo haber sufrido, subraya que este tipo de agresiones dejan secuelas psicológicas difíciles de superar. El miedo y la inseguridad se instalan en ti. Siempre está la preocupación de que pueda volver a suceder, confiesa este profesional sanitario.

"Al principio te indignas por lo que ha pasado pero después del juicio comenzó la sensación de inseguridad, esa temporada la viví con mucho miedo, fue muy duro ... peor que la propia agresión", explica.

"Afortunadamente ha mejorado el protocolo que protege a los profesionales sanitarios". Este médico anima siempre a denunciar, a poner los hechos ocurridos en conocimiento. También confía en la concienciación pública.

Insiste en la importancia de denunciar, una cuestión que ratifica la presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja, María Inmaculada Martínez Torres. "Hay que denunciar siempre ante el Colegio porque es intolerable", sentencia.