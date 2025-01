Llega un coche de hace 38 años a un desguace de Logroño y lo que hay en los asientos le hace sospechar: "Huele bien"

En un desguace de Logroño, un Opel Corsa A de 1987 acaba de hacer su última parada antes de ser desmantelado. Este coche, que ha pasado casi cuatro décadas desde su fabricación, ha dejado una huella curiosa en la joven trabajadora que lo recibió. Tras abrir las puertas del vehículo y examinar los asientos, algo inusual la llamó la atención. No era la apariencia de la tapicería, ni los detalles envejecidos de un coche que ya ha vivido mucho, sino un olor inesperado que surgió al abrir el habitáculo: "Huele bastante bien", comentó sorprendida, lo cual dejó a los seguidores de un vídeo viral en TikTok con más preguntas que respuestas.

La trabajadora del desguace, al comenzar su inspección, notó que, aunque el coche era muy viejo y claramente había sido usado durante años, el interior parecía bastante cuidado. “A ver, bajo las fundas, ¿cómo está? Bueno, oye, para ser unos asientos originales está muy bien”, dijo mientras revisaba los detalles.

Al mismo tiempo, notaba que el coche, aunque claramente envejecido, no olía a deterioro ni a moho, sino a gasolina, una peculiaridad que sorprendió a muchos. "Es el típico paño que mi abuelo llevaba en el coche", comentó, haciendo referencia a los detalles del interior, que, a pesar de los años, seguían siendo funcionales.

TikTok: @desguaceslogrono Un calendario antiguo en el interior del coche

Lo que más sorprendió a la joven trabajadora fueron los restos que encontró en el interior, como un calendario de 2008. A pesar de lo que parecían ser años de uso, el coche había mantenido mucho de su estado original, lo que no es común en vehículos tan antiguos que suelen ser desmantelados o modificados antes de llegar a un desguace.

Llega un coche de hace 38 años

“Este bichito lleva un motor 1200, 54 caballos, y una caja manual de 5 velocidades. Puede que estéis pensando que tantos cojines que hayan dormido aquí. Porque es que esto parece una casa. Pero he de decir que huele bastante bien”, añadió la trabajadora, demostrando un inesperado aprecio por lo que aún quedaba del pequeño coche. Este tipo de vehículos, aunque no son los más potentes ni los más modernos, tienen una reputación de ser resistentes y fiables, lo que ha generado muchas reacciones entre los seguidores del vídeo.

En los comentarios, muchos usuarios coincidieron en el aprecio por la durabilidad de estos modelos. “Los coches han salido muy buenos, son muy sencillos, fáciles de manejar y encima, pues, como por Madrid no pueden pasar, los tiran. Las restricciones van a tirar más coches y más nuevos”, escribió uno de los seguidores, lamentando la desaparición de estos vehículos.

Otros, como otro usuario, apuntaron al valor de las piezas: “Efectivamente, como tal no es gran cosa, pero las piezas para completar o restaurar un GSI sí que lo veo”. Un comentario más destacaba el valor histórico de los coches de esta época: "Coches eternos. No como la mierda de coches modernos".

TikTok: @desguaceslogrono Unos cojines en la parte de atrás del coche

Sin embargo, no todos estaban tan impresionados con los vehículos de esa época. "Esos coches son buenísimos. Yo he tenido tres y los nuevos no te crees que son tan buenos. El C y el D son el mismo coche, el motor Ecotec ha salido malísimo", comentó otro usuario, destacando la diferencia entre los modelos antiguos y los más modernos de la marca Opel.

A un desguace de Logroño

Lo cierto es que los coches como el Opel Corsa A de 1987 representan una era en la que los vehículos eran más sencillos y duraderos, características que muchos conductores valoran. A pesar de que hoy en día los estándares de emisiones y seguridad son mucho más estrictos, el Corsa A sigue siendo un coche querido por muchos, tanto por su fiabilidad como por la nostalgia que despierta.

Este vídeo viral y los comentarios que ha generado nos muestran cómo, a pesar de las décadas de avances en la tecnología automotriz, ciertos modelos clásicos siguen teniendo un lugar en los corazones de los aficionados. Mientras que los coches modernos a menudo se consideran más eficientes y con más características, muchos aún valoran la robustez y la sencillez de los coches de antaño, como el Corsa A de 1987, que ha llegado al desguace de Logroño para dejar una historia interesante y mucho más que un simple olor a gasolina.