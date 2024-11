Un experto advierte del mayor peligro en un incendio doméstico: "No es el fuego"

El fuego ha sido protagonista en las últimas 48 horas por dos incendios que han asediado dos cocinas en Logroño, en concreto en las calles El Coso y Carmen Medrano. En el primero de ellos no hubo que lamentar daños personales, pero en el segundo una persona tuvo que ser trasladada al Hospital San Pedro por intoxicación de humo. En ambos sucesos se trasladaron Bomberos, Policía Nacional y Local, y los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

son fechas peligrosas

Ahora que nos acercamos a las fechas navideñas y el frío cada vez se nota más, solemos usar esos radiadores que si se sobrecalientan pueden ser peligrosos. O sin ir más lejos, por culpa de las luces del árbol de Navidad que colocamos en el salón de casa, un chispazo puede comprometernos a sufrir un incendio.

En estas situaciones lo primero en lo que piensas es en intentar apagarlo por ti mismo. Quizás la llama no es muy grande, y el instinto te pide coger el cubo de fregar, llenarlo de agua y verterla sobre la zona afectada, pero no es lo primero que debes hacer. Lo más inteligente en estos casos, aunque se propague y cause más daños materiales, es abandonar tu casa y llamar a los servicios de emergencias, a los bomberos.

¿cÓMO DEBEMOS ACTUAR?

Antonio Tortosa, es portavoz y vicepresidente de Tecnifuego, que es la Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios, y nos comenta que lo primordial que hay que salvaguardar, por delante de cualquier objeto, fotos o aparatos móviles, es la vida.

El mayor peligro en un incendio doméstico

El procedimiento que hay que seguir, lo primero que debes hacer es llamar a los bomberos. Ya sea que ves ese fuego en unas instalaciones o en tu propia casa. Hay que marcar el 112 y dar aviso de lo que está pasando. Conforme llames, ellos te pondrán en contacto con Bomberos, y ya ellos nos dirán como debemos actuar, antes de que ellos lleguen en pocos minutos.

eL MAYOR PELIGRO DE LOS INCENDIOS DOMÉSTICOS

Cómo hemos comentado, en uno de esos dos casos de incendio de los que han tenido lugar en Logroño en los últimos dos días, una persona fue trasladada por intoxicación de humo al Hospital San Pedro. Y es que, por encima del propio fuego, de las llamas, el humo es el elemento más peligroso y que mayor número de muertes causa en los incendios domésticos.

El monóxido de carbono es muy tóxico y aunque estemos lejos de las llamas, una bocanada de ese humo, de esos gases, nos puede hacer perder el conocimiento y morir intoxicados, "el humo es el principal motivo de fallecimiento en los incendios de vivienda, no es el fuego como podríamos pensar", asegura, "podemos tener un incendio en la escalera y mucho humo y puede intoxicarnos al intentar salir".