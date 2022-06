Cuando tu casa se convierte en tu perdición: 8 de cada 10 incendios se producen en el hogar

Cada hora en España 16 familias pierden su hogar. Es la media de incendios domésticos que presenta el informe anual llevado a cabo por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB). Sí bien es cierto que en estás fechas el foco mediático se pone sobre los incendios forestales, hay que destacar que no son esos los responsables de la mayor parte de las víctimas mortales. Solo en en 2021 se incendiaron en España 87.880 hectáreas de terreno, sin embargo, la gran parte de las víctimas mortales se producen en los incendios domésticos.

“A mi me avisó mi mujer, que en el cobertizo que teníamos en el jardín estaba saliendo humo. Cuando quisimos reaccionar fue tarde y los bomberos tardaron en llegar más de la cuenta. Las llamas entraron por una ventana de la casa, quemaron una de las habitaciones enteras y el calor destrozó toda la planta de arriba: derritió las paredes y todo lo que había”, es el testimonio de José Miguel, a quien se le incendió la casa hace escasos 8 meses por un fallo eléctrico en el cableado de la caseta del jardín. “Porque pasó a las siete de la tarde, no quiero ni pensar qué habría pasado si hubiera sido de noche, si llegamos a estar en casa nos hubiéramos quemado nosotros” subraya.

José Miguel podría haber sumado una víctima más a las 100 que han fallecido en los últimos meses de invierno en 2021 en España a causa de un fuego, y a las 76 que fallecieron en sus hogares. Él sobrevivió, pero cuando se trata de fuego cualquier prevención es poca. Puede parecer que los incendios domésticos son más típicos de la época invernal al poder estar más relacionados con el hecho de combatir el frío. Sin embargo, como señala el jefe de Prevención de la Fundación MAPFRE, Antonio García Infanzón no es así: “nadie piensa que le va a pasar o que le puede pasar pero la realidad es que la gran mayoría de los incendios domésticos tienen su origen en elementos eléctricos, muchas veces por su mal mantenimiento y hay muchas otras causas que no tienen que ver con combatir el frío. Realmente es fácil que se origine un incendio”.

El salón, la estancia más peligrosa De los 166.092 incendios que se produjeron en 2020 en el salón se produjeron el 52,3% de las víctimas mortales. Le siguen el dormitorio con el 23,3% de las vítctimas y el 19,8% en la cocina. Pautas básicas de prevención de incendios en el hogar Del informe elaborado por la Fundación Mapfre y la APTB se desprenden cinco consejos básicos que hay que tener en cuenta para prevenir siniestros:

1. Conocer las salidas de emergencia de tu vivienda o bloque: muchos de ellos además cuentan con puertas cortafuegos que evitan que el incendio se propague.

2. Extingue la llama si dispones de medios adecuados y el foco está localizado: Se suele contar con un margen de dos o tres minutos desde el momento en el que se origina el fuego para extinguirlo fácilmente. Una vez pasado ese tiempo ya es tarde y deberás abandonar la vivienda.

3. El enemigo es el humo: 5 inhalaciones de humo pueden ser fulminantes. Hay que mantenerlo al margen, evitar las zonas donde se propaga y siempre proteger rostro y cuerpo con toallas mojadas. El 58% de las 76 víctimas mortales en incendios domésticos el pasado invierno no fallecieron a causa de las llamas, sino por el humo.

4. Sal de casa con las llaves, cierra todas las puertas y no uses el ascensor: No se suele saber pero cerrar la puerta de la habitación donde se originó el incendio es de gran ayuda para contenerlo. Las puertas de madera del hogar pueden contener el fuego hasta 25 minutos. Al cerrarse también se evitan corrientes de aire que evitan su propagación.