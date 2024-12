Dos intoxicados al inhalar monóxido de carbono en Arnedo

Un hombre de 78 años y una mujer de 59 han resultado intoxicadas al inhalar monóxido de carbono de la combustión de un generador eléctrico en una vivienda de Arnedo.

El monóxido de carbono es muy tóxico y aunque estemos lejos de las llamas, una bocanada de ese humo, de esos gases, nos puede hacer perder el conocimiento y morir intoxicados, "el humo es el principal motivo de fallecimiento en los incendios de vivienda, no es el fuego como podríamos pensar", asegura, "podemos tener un incendio en la escalera y mucho humo y puede intoxicarnos al intentar salir".

Ambas personas, vecinas de Arnedo, han necesitado su traslado al Hospital de Calahorra, según detalla el SOS Rioja en su página web.

Este suceso se ha producido hacia las 15:20 horas de ayer lunes y hasta el domicilio se trasladaban los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del CEIS, Policía Local y Guardia Civil.

el mayor peligro en un incendio doméstico

Ahora que nos acercamos a las fechas navideñas y el frío cada vez se nota más, solemos usar esos radiadores que si se sobrecalientan pueden ser peligrosos. O sin ir más lejos, por culpa de las luces del árbol de Navidad que colocamos en el salón de casa, un chispazo puede comprometernos a sufrir un incendio.

El mayor peligro en un incendio doméstico

En estas situaciones lo primero en lo que piensas es en intentar apagarlo por ti mismo. Quizás la llama no es muy grande, y el instinto te pide coger el cubo de fregar, llenarlo de agua y verterla sobre la zona afectada, pero no es lo primero que debes hacer. Lo más inteligente en estos casos, aunque se propague y cause más daños materiales, es abandonar tu casa y llamar a los servicios de emergencias, a los bomberos.

¿cÓMO DEBEMOS ACTUAR?

Antonio Tortosa, es portavoz y vicepresidente de Tecnifuego, que es la Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios, y nos comenta que lo primordial que hay que salvaguardar, por delante de cualquier objeto, fotos o aparatos móviles, es la vida.

Incendio Torrejón

El procedimiento que hay que seguir, lo primero que debes hacer es llamar a los bomberos. Ya sea que ves ese fuego en unas instalaciones o en tu propia casa. Hay que marcar el 112 y dar aviso de lo que está pasando. Conforme llames, ellos te pondrán en contacto con Bomberos, y ya ellos nos dirán como debemos actuar, antes de que ellos lleguen en pocos minutos.