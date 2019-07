El museo “improvisado” de Harley-Davidson

Tiempo de lectura: 2



En la ciudad de Nájera, provincia de La Rioja y a 6.625 km de Milwaukee, la ciudad que en 1903 vio nacer la Harley-Davidson, nace un improvisado museo de la marca. Motos, se exhiben muchas motos porque van itinerando, hoy una veintena de modelos propios que desde La Rioja contribuyen a hacer grande la historia de la marca. Se trata de una colección particular, creaciones inéditas por la cultura de la personalización que es parte de la razón de ser de Harley-Davidson.

Allí está Pably en su taller, creando ‘Arte-Bikes’, en el pabellón industrial de la C/ San Fernando 118, customizando. Cada una en su forma y estilo tienen algo que las convierte en muy especiales por la personalización de un objeto que fabricado en serie ahora se muestra único con el espíritu del artista que las ha transformado y según los deseos de sus propietarios.

El riojano Pably Arte Bikes se ha encargado de que muchos moteros tengan la máquina de sus sueños en un proyecto, además, abierto para todos los curiosos en una exposición única y desconocida, también, pensada para quien no esté vinculado a la cultura Harley-Davidson, una marca que a los moteros, o no, siempre llama la atención por su exclusividad y belleza. Todas las motos expuestas están en uso y consentidas por sus propietarios hacen única esta exposición ‘Custom’.

Pably como constructor y verdadero artesano emplea todo tipo de materiales, el acero, aluminio, fibra de carbono y plástico, cuero y pintura para personalizarlas siguiendo una serie de pautas para que el vehículo esté homologado. Se empieza por lo básico, cortando y quitando algunos elementos (en inglés 'to chop' y 'to bob'), se trata de transformar lo original buscando la ligereza, incorporando otros elementos característicos como la horquillas desmesuradas, el cuelgamonos, el chasis, la aerografía o la adaptación de neumáticos; piezas más exclusivas que modifican las prestaciones de estas famosas motos americanas que no dejan al visitante de esta improvisada exposición indiferente.