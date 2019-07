Fiesta del Camino de Santiago en 'Bodegas Corral'

Bodegas Corral celebrará el 27 de julio en Navarrete la tercera edición de 'Una parada en el camino, don Jacobo 2019', con motivo de la celebración del día de Santiago.

Durante toda esa jornada, desde las 12 y media de la mañana y hasta las 11 y media de la noche, la única bodega de Rioja por la que atraviesa el Camino francés será punto de encuentro de peregrinos, amigos de la ruta Jacobea y amantes del vino.

Para ello, Bodegas Corral ha organizado rutas teatralizadas, catas comentadas, actividades infantiles, juegos y actuaciones en directo, como la del grupo 'Revólver' que pondrá el broche a la jornada.

Carlos Rubio Villanúa, gerente de la bodega, recordaba hoy en Cope Rioja el origen de esta celebración.

La entrada para poder participar en la parada en el Camino Don Jacobo el próximo 27 de julio cuesta 20 euros e incluye 4 vinos, dos tapas y copa. Los menores no pagan entrada y también habrá autobuses gratuitos desde el Espolón.

Pablo Baena y la investidura en La Rioja

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, considera que tanto el PSOE como Podemos pretenden utilizar a La Rioja como moneda de cambio para llegar a acuerdos a nivel nacional.

Declaraciones efectuadas hoy, en Mediodía Cope Rioja, a falta de apenas tres días para que dé comienzo el debate de investidura en la Cámara riojana.

Audio

Una cuenta atrás en la que todavía no está aclarada la dirección en la que irá el voto de la diputada de Podemos, que todavía no se ha pronunciado sobre si apoyará o no a la candidata socialista Concha Andreu.

El portavoz de Ciudadanos también se ha referido a los ataques sufridos por su formación política en el desfile del orgullo de este año, y a la postura de algunos dirigentes socialistas de La Rioja que todavía no han condenado las agresiones. Algo “completamente intolerable” en opinión del portavoz naranja.

Visita obligada de verano a la 'Amós Salvador'

Pocas veces tenemos la oportunidad de disfrutar en Logroño, en un mismo espacio, de una exposición que incluya obras de artistas como Picasso, Miró, Tàpies, Chillida, Barceló, Jaume Plensa, Manolo Valdés, Murakami, Richard Serra, Stephen Fairey (Obey)…

'De Picasso a Obey. Obra gráfica contemporánea', se puede disfrutar en la Sala Amós Salvador (c/Once de Junio) hasta el 18 de agosto.

Esta exposición, de la que nos hablado este mediodía Juan García Calvo, director de actividades culturales del Ayuntamiento de Logroño, revela la evolución de una serie de prácticas artísticas que tienen en común el uso intensivo de representaciones susceptibles de ser reproducidas por medios mecánicos o digitales (grabado, litografía, xilografía, linóleo, impresión digital, fotografía…) junto con una reflexión sobre la relación entre el artista y sus procesos, entre la producción artística y la tecnología.

Audio

La exposición se plantea en distintos bloques que trazan un breve recorrido por la historia del arte contemporáneo: miradas cruzadas de la modernidad y los orígenes del arte contemporáneo en España; la gráfica española de las segundas vanguardias; el expresionismo abstracto y el op-art en Europa y EE.UU.; la escultura contemporánea y la obra múltiple seriada; el pop y la serigrafía; una visión poética del arte español en los años ochenta y noventa; para terminar con prácticas artísticas y nuevos modos de producción en el siglo XXI.

Además de ver la exposición, puedes tener una mirada más profunda y completa de las obras acudiendo a alguna de las visitas comentadas que tendrán lugar todos los sábados a las 12.30 horas (no es necesaria inscripción).

También, durante el verano, tendrán lugar otras acciones dirigidas al público en general.