El Ayuntamiento de Logroño redefine el proyecto original EDUSI ‘La Villanueva’

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha redefinido la EDUSI ‘La Villanueva’ para ejecutar 12 actuaciones antes de que, en diciembre de 2023, caduquen los 1,8 millones de euros de Fondos FEDER adjudicados al proyecto. Esmeralda Campos, concejala de Economía, afirma que, en breve, se licitarán todas estas obras.

Con una cuantía total de 3.615.918 euros de inversión, de los que el 50% serán financiados a través de los fondos europeos FEDER 2014-2020, el nuevo proyecto se basa en seis objetivos temáticos, como son la movilidad, la sostenibilidad, la digitalización, el patrimonio cultural y turístico, la eficiencia energética y la rehabilitación del entorno urbano y su medio ambiente.

Bajo estos objetivos, el nuevo proyecto contempla las siguientes actuaciones:

Urbanización y alumbrado de la calle De los Yerros, la calle Hospital Viejo y la plaza que hay entre ambas.

Rehabilitación y alumbrado de la calle La Brava, la calle El Horno y la Plaza de La Villanueva.

Rehabilitación del Colegio de San Bernabé, desglosada en tres proyectos: eficiencia energética del colegio; su rehabilitación arquitectónica; y su regeneración como vivero de empresas,

Sistema de sensorización del alumbrado y gestión energética del barrio de La Villanueva.

Ecosistema web del Ayuntamiento e integración en la Administración Electrónica.

Según la concejala de Economía, Esmeralda Campos, “la estrategia original para apoyar el plan de recuperación del barrio de La Villanueva a través de la EDUSI fue aprobado en diciembre de 2017 por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y hasta diciembre de 2018 no se firmó el protocolo de actuación con esta institución. El tiempo fue pasando y cuando este equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento el proyecto no había comenzado porque, entre otras cosas, tenía errores muy graves de definición, como cuantías que no cuadraban, no conectaba con los objetivos que hay que cumplir para acceder a este tipo de ayudas o algo tan básico como que no se incluían los gastos de personal de gestión ni de comunicación, algo obligatorio para optar a los fondos FEDER”.