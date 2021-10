Así controla la Guardia Civil la vendimia para evitar la explotación laboral y la trata de personas

La Guardia Civil en La Rioja está llevando a cabo un operativo especial encaminado al control de toda actividad laboral relacionada con la recogida de la uva. La finalidad principal es detectar, identificar, ayudar y proteger a las posibles víctimas de trata de seres humanos con el fin de evitar la explotación laboral de las personas que trabajan como recolectores en la campaña de la vendimia.

Se desarrolla en estrecha coordinación con la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en La Rioja, para garantizar los derechos de los trabajadores y el cumplimiento del convenio agropecuario en vigor, especialmente, en lo que se refiere al alojamiento. Para ello, las Unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana están apoyando a la Inspección de Trabajo durante sus inspecciones por toda la Comunidad Autónoma, para comprobar que se cumple con la normativa laboral y de seguridad en las explotaciones vitivinícolas de la región, incrementándose las actuaciones en las semanas de más actividad de recogida de la uva.

Además, la Guardia Civil está intensificando sus servicios en las tres zonas de actuación -Rioja Alta, Rioja Media y Rioja Baja- con el objetivo de investigar la posible comisión de hechos delictivos de trata de personas y contra el derecho de los trabajadores, así como garantizar la seguridad vial laboral, estableciendo dispositivos de identificación de vehículos y personas en caminos y carreteras de acceso a fincas agrarias. A fecha de hoy se han llevado a cabo una veintena de inspecciones en distintos municipios riojanos. Durante las mismas se ha conversado con 167 trabajadores del campo de diferentes nacionalidades, para detectar irregularidades y garantizar sus derechos laborales.

Los premios de enoturismo Best Of Wine Tourism 2022 tendrán lugar el 14 de octubre en el Guggenheim Bilbao

El Museo Guggenheim Bilbao será el escenario de la décimo octava edición de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino en el área Bilbao-Rioja. La ceremonia tendrá lugar el jueves 14 de octubre, a partir de las 19,30 horas.

Los Premios Best Of Wine Tourism reconocen a las empresas que prestan los mejores servicios de enoturismo en las once principales zonas vitivinícolas del mundo: Adelaida (Australia), Bilbao-Rioja (España) Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo-Cape Winelands (Sudáfrica), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Casablanca (Chile) y Verona (Italia). La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao preside este año el comité organizador del evento de entrega de premios, que son promocionados además por las Cámaras de Álava y La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

En total se han presentado 29 proyectos de 28 empresas a alguna de las siete categorías destacadas: Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

CANDIDATURAS: 29 PROYECTOS DE 28 EMPRESAS

De las veintiocho empresas aspirantes al Best Of Wine Tourism 2022, un total de veintiuna proceden de La Rioja: Sonsierra, Bodegas Mazuela, Bodegas Altanza, Viña Ijalba, Bodegas Campo Viejo, Bodega-Hotel FYA by Carlos Bujanda, Bodegas Corral, Bodegas Roda, La Bodega del Tesoro, Grupo Empresarial Criteria, Wine Fandango, Bodegas Franco-Españolas, Vinícola Real_200 Monges, Finca La Emperatriz, Bodega Ojuel, Restaurante Aitor Esnal, Vintae_Bodega Hacienda López de Haro, Grupo Rioja, Bodegas y Viñedos Carlos Moro, Restaurante La Vieja Bodega y Zinio Bodegas. En Álava se han presentado a los premios siete empresas: Bodegas Solar de Samaniego, Bodegas Izadi, Wine Oil Spa Sercotel Villa de Laguardia, Bodegas Baigorri, Bodegas Lozano, Ciudad del Vino Marqués de Riscal y Bodegas Javier San Pedro Ortega. El jurado está integrado por profesionales de reconocido prestigio en el área gastronómica, ocio-viajes y agencias de turismo, quienes han seleccionado y examinado los proyectos finalistas de entre los presentados al certamen.