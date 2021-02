La variante nigeriana del coronavirus en España ¿Qué debes saber?

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha confirmado este lunes que en España ya se ha detectado un caso de la variante nigeriana del coronavirus y se han secuenciado y confirmado 898 casos de la británica.

En un informe publicado este lunes, el Ministerio de Sanidad establece que hay hasta siete variantes del coronavirus de interés en España y que, hasta la fecha se han confirmado 916 positivos de estas nuevas cepas. Actualmente, según las autoridades sanitarias, las de mayor importancia son la B.1.1.7 (británica), la B.1.351 (sudafricana) y la P.1 (brasileña).

Un virólogo de referencia anticipa cómo será la cuarta ola: "Estoy preocupado por lo que va a venir" Christian Drosten es una de las voces más respetadas a nivel internacional a la hora de hablar sobre la COVID-19 y anticipa cómo será la cuarta ola 21 feb 2021 - 13:17

QUÉ SABEMOS DE LA NUEVA CEPA DE CORONAVIRUS EN NIGERIA

Ha aparecido una nueva cepa en Nigeria, el país más poblado de África con más de 200 millones de habitantes. El director de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) de África, John Nkengasong, explica que la nueva cepa, llamada P681H, es distinta a las encontradas recientemente en Reino Unido y Sudáfrica.

No creen actualmente que esta nueva variante sea más infecciosa que las cepas anteriores, pero Nkengasong ha dejado claro que los científicos necesitan más tiempo para estudiarla antes de sacar conclusiones rigurosas.

Si bien la variante se transmite rápidamente y las cargas virales son más altas, aún no está claro si conduce a una enfermedad más grave, explica el experto. Y es que, por el momento, no está claro si es más infecciosa o no.

Según el experto, los laboratorios nigerianos han recibido una gran cantidad de muestras. No está claro si la nueva variante está alimentando el aumento en el número de casos, pero los CDC nigerianos han informado con seguridad de un aumento en la infección.

"Debemos advertir a los sudafricanos que tendremos que revisar las restricciones actuales y considerar nuevas medidas para asegurarnos de frenar esta alarmante tasa de propagación. Desafortunadamente, COVID-19 es implacable", añadió el experto.

Por lo visto, el aumento de casos está relacionado con jóvenes acusados ​​de ignorar las reglas de distanciamiento social en las fiestas de nochebuena y celebraciones festivas en general.