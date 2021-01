Valtonyc desde Bélgica tras las declaraciones de Iglesias: "Si somos exiliados no es un debate, es un hecho"

El rapero Valtonyc se encuentra en Bélgica, donde sigue recibiendo procesos judiciales. El cantante huyó de España en junio de 2018 tras ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo a dos años de cárcel y a un año y medio más por injurias a la Corona, una sentencia dictada por delitos cometidos entre 2012 y 2013 y posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El 14 de diciembre, un juez de Estepa (Sevilla) ordenó la apertura de juicio al cantante mallorquín, acusado de un delito de odio por instar, según la acusación, a atentar contra agentes de la Guardia Civil durante un concierto el año 2018.

Valtònyc se encuentra pendiente de que la justicia belga resuelva la orden de extradición dictada por España después de que el rapero huyera a Bélgica para evitar las condenas. La vista para la extradición está prevista para mayo de 2021.

Valtonyc ha hecho publico esta semana un mensaje contado a través de sus redes sociales que hace unas semanas tuvo que enterrar a su madre a través de Skype. Antònia Beltran, falleció a principios de enero en el hospital de Son Espases tras una larga enfermedad.

"Si hubiese intentado ir, la policía me hubiese encerrado en la cárcel 3,5 años sin poder llegar, solo por hacer hecho unas canciones. No pude estar al lado de mis hermanas. Si somos exiliados no es un debate, es un hecho", ha escrito en la red social.

Fa setmanes vaig haver d'enterrar a la meva mare per skype perquè si hagués intentat anar-hi la policía m'hagués tancat a la preso 3'5 anys, sense poder arribar, només per haver fet cançons. No vaig poder fer costat a ses meves germanes. Si som exiliats no és un debat, és un fet. — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) January 18, 2021

Josep Miquel Arenas Bertrán, conocido artísticamente cono Valtonyc, trabaja para la asociación que impulsa el entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont en Bélgica. Así lo admitió el propio rapero durante la declaración que prestó ante la Policía Judicial de la localidad de Waterloo por requerimiento del Juzgado de Instrucción 2 de Estepa, Sevilla.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha compado este domingo la situación del expresidente del Govern, Carles Puigdemont, con la de los exiliados republicanos durante la dictadura franquista. Valtonyc ha salido al paso en su último mensaje "si somos exiliados no es un debate, es un hecho", ha escrito.