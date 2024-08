Una campaña de la Policía Nacional pone en alerta a los turistas: "Hay riesgos que podemos evitar"

Una campaña de la Policía Nacional, a través de trípticos informativos y un folleto con forma de pasaporte con consejos, pone en precaución a los turistas alertándoles de que "hay riesgos que podemos evitar".

El delegado de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, Ramón Vila, se ha desplazado hoy a uno de los hoteles de Logroño para dar a conocer, a través de los medios de comunicación, una campaña que busca un turismo "seguro".

El objetivo último es que haya una "coordinación y un trabajo entre la administración y los diferentes operadores turísticos".

En La Rioja, los trípticos se van a repartir en hoteles y en albergues turísticos, además de a través de la propia comisaría.

La Secretaría de Estado de Seguridad, dentro de esta campaña, ha editado un folleto, con forma de pasaporte, que incluye medidas, consejos, así como información sobre cuestiones que son sancionables.

En relación a sus pertenencias, "cómo deben cuidarlas, no dejar determinados objetos en los vehículos". También, si van a un cajero, medidas de seguridad a adoptar; y el equipaje, "siempre a la vista". "Y a la vista es tenerlo cercano, no a varios metros de distancia", ha subrayado. Ha sumado "no publicitar en exceso en redes públicas que nos vamos de vacaciones porque es, al final, como poner en la puerta de mi casa: no estoy, vuelvo en 30 días".

ESTAFA POR TELÉFONO

Vila ha incidido en que "no nos podemos fiar nunca de esas ofertas maravillosas y estupendas que nos ofrecen por treinta euros una estancia en cualquier sitio".

A raíz de esto, ha advertido de que está circulando una estafa basada en una llamada telefónica que nos dice que, a través de Booking, nos han seleccionado para una oferta de ochocientos euros, y que tenemos que enviar cinco euros a través de WhatsApp. "Por supuesto que no", ha aseverado.