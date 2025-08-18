COPE
Trasladadas tres personas al Hospital San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja

Un incendio en un unifamiliar en Castañares producido en la mañana de hoy, lunes 18 de agosto, ha provocado que tres personas hayan tenido que ser trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo

Urgencias (Hospital San Pedro en Logroño)

Urgencias (Hospital San Pedro en Logroño)

Rocío Ruiz

Logroño - Publicado el

1 min lectura

El incendio en un unifamiliar en Castañares producido en la mañana de hoy, lunes 18 de agosto, ha provocado que tres personas hayan tenido que ser trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo.

Alas 6:15 de hoy, un particular ha informado al Centro de Emergencias del incendio en el garaje de un unifamiliar en la calle D. Sixto Cámara de Castañares de Rioja.

Desde SOS RIOJA se han movilizado Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil.

El incendio ha afectado a cableado eléctrico. Además, fruto del humo generado, tres personas han sido trasladadas al Hospital San Pedro por inhalación.

