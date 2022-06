La ola de calor se extiende hasta el fin de semana

La ola de calor seguirá afectando a La Rioja durante el fin de semana, puesto que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido la previsión "como mínimo" hasta el sábado, sin descartar que pueda sumar alguna jornada más.

"Nos encontramos en un episodio de ola de calor que se mantendrá, al menos, hasta el sábado 18, sin descartar que se prolongue algún día más, especialmente en la mitad oriental peninsular", explica la AEMET en una nota informativa especial con motivo de este episodio.

La AEMET señala que entre este miércoles y el viernes aumenta la incertidumbre sobre la evolución de las temperaturas aunque en general no prevé cambios significativos. Si bien, ve probable un ligero descenso en el área cantábrica y en la mitad sur de la Península, mientras que seguirán subiendo en el valle del Ebro.

Foto Europa Press





Respecto al jueves, la AEMET espera un probable aumento térmico en el área cantábrica y un ligero descenso en la vertiente atlántica y en otras zonas del interior peninsular. El viernes, aunque con mucha incertidumbre, la mayoría de los escenarios prevén una nueva subida de las temperaturas en la mayor parte de la Península y Baleares.

Asimismo, las temperaturas mínimas también serán elevadas y no bajarán de 20 y los 25ºC en amplias zonas del sur y del centro peninsular. Desde el sábado ve posible que las temperaturas desciendan de forma significativa en la mitad oeste peninsular y de manera ligera en la mitad oriental, aunque en todo caso los termómetros seguirán con valores muy elevados. La incertidumbre es elevada porque una DANA se situará cerca de Madeira y no se puede determinar aún con precisión su desplazamiento hacia la Península, aunque la mayor parte de los escenarios esperan que la ola de calor finalice el fin de semana.

EL TIEMPO EN LA RIOJA

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles 15 de junio, en La Rioja, cielo poco nuboso con nubes altas y con nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco aislado con tormenta en la Ibérica. Los vientos serán variables, flojos. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, y las máximas no sufrirán cambios o irán en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 21 y 41grados en Alfaro; 18 y 38 en Haro; y 19 y 39 en Logroño.

