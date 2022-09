El Centro Comercial Parque Rioja de Logroño acoge el primer restaurante de comida asiática "Sushisom"

El Centro Comercial Parque Rioja de Logroño, gestionado por Nhood, acaba de incorporar a su oferta gastronómica el restaurante de comida asiática “Sushisom”, el primero en abrir en La Rioja. El establecimiento, con 400 metros cuadrados de superficie y capacidad para 200 comensales acaba de inaugurar sus puertas en la zona Xperience del Centro Comercial logroñés. “Sushisom”, con un total de 15 establecimientos repartidos por el territorio nacional, ofrece un nuevo concepto de "all you can eat" con su Menú Infinity con cerca de 300 platos a elegir, una amplia selección de sushi y platos asiáticos con exóticos sabores para todos los públicos.

Gabriel Pellicer, responsable de márketing de "Sushisom", nos ha ofrecido todos los detalles en el espacio "La hora del vermú" de COPE Rioja.

Con Sushisom, son un total de 8 establecimientos de hostelería actualmente en Xperience Parque Rioja con una amplia variedad gastronómica entre las que se encuentran La Taberna del Tío Blas, Muerde la Pasta y KFC, entre otros.

A la nueva apertura de “Sushisom” se suma el centro de ocio “Sould Park” que aterriza por primera vez también en La Rioja. El establecimiento abre todos los días y cuenta con atracciones y áreas de juego donde pasar una tarde en familia, con amigos o celebrar un cumpleaños.

La tienda de decoración Decorhome, con casi 1.000 metros cuadrados de superficie, y un concepto polaco de ropa y productos del hogar “Pepco”, apuestan también por el Centro Comercial Parque Rioja para seguir creciendo.

La farmacia del Centro Comercial, que forma parte del centro desde hace 15 años, acaba de ampliar sus instalaciones para dar respuesta a la demanda actual.

En palabras de Alejandro Martínez, gestor comercial del Centro Comercial, “Parque Rioja es un centro comercial cercano y pensado para toda la familia con múltiples servicios como son la gastronomía, las compras o el ocio con la zona Xperience como uno de nuestros pilares más fuertes. Las nuevas aperturas de Parque Rioja consolidan este sentimiento y seguiremos apostando por ofrecer propuestas innovadoras y atractivas que gusten a todos nuestros usuarios”.