El club Malasmadres on tour 'Canciones para los que no quieren escuchar’: Rozalén interpreta “Yo no renuncio”

Malasmadres se define como "una comunidad emocional 3.0 de madres que tenemos mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo o al menos de morir en el intento…"

Nace en 2014 en una cuenta de twitter @malasmadrescon el objetivo de desmitificar la maternidad y romper el mito de “la madre perfecta”. Laura Baena, "nuestra fundadora, sintió la necesidad de compartir su visión de una maternidad real, con el fin de reivindicar un nuevo modelo social de madre. Madres que luchamos por no perder nuestra identidad como mujer y que nos reímos de nuestros intentos fallidos por ser madres perfectas. De un sentimiento individual a conectar con una necesidad social y convertirnos en un movimiento tendencia que, con mucho sentido del humor, rompe estereotipos. Somos ya más de 1 millón de madres en redes sociales y nos hemos convertido en altavoz de una generación. Con una lucha común: la conciliación. Porque somos madres que no queremos renunciar a nuestra carrera profesional, pero tampoco queremos renunciar a ver crecer a nuestros hijos. Bajo el lema “Yo No Renuncio” llevamos dos años de lucha, llegando a conseguir 300.000 firmas en nuestra petición change.org/norenuncio y creando la Asociación “Yo No Renuncio”".

Hoy, este Club de Malasmadres ha presentado una gira musical que tiene una protagonista de excepción: Rosalén:

Rozalén ha presentado así este nuevo proyecto:

La artista asegura que se trata de un tema "para todas las mujeres que no quieren renunciar, que rompen con los estereotipos, a las que se sienten imperfectas… Un canto a la libertad y al auto cuidado".

Así suena:

