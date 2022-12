Roban a la cajera de un supermercado en Casalarreina cuando se dirigía al banco a ingresar la recaudación

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja (UGT-FeSMC) condena el robo que sufrió este lunes una trabajadora de un supermercado 'Lupa' situado en Casalarreina, cuando se dirigía hacia una entidad bancaria para ingresar la recaudación de este local.

No obstante, "queremos constatar que a los trabajadores y a las trabajadoras de esta empresa se les obliga desde hace años a llevar la recaudación de estos supermercados a diferentes bancos, un trabajo que es de riesgo y que no les corresponde", ha manifestado. Las delegadas de UGT en supermercados 'Lupa' manifiestan que llevan mucho tiempo demandando a la empresa que ponga los medios necesarios para que la recogida e ingreso del dinero no lo realicen los propios trabajadores, y desde este sindicato incidimos en que "se pone en peligro la seguridad de las personas trabajadoras".

En este sentido, UGT reivindica desde hace años "la idoneidad de contratar un servicio de seguridad para llevarlo a cabo". Desde la empresa han hecho oídos sordos a esta demanda, "argumentando el coste económico que esto supone, demostrando así la poca preocupación por la seguridad de sus empleados y ninguneando las alertas de las delegadas". "Entendemos que hay gastos necesarios, y que la excusa económica no debería ser una razón para no proteger la integridad de los trabajadores. Por ello, emplazamos a la empresa a poner todos los medios para que este tipo de situaciones de riesgo y peligro no vuelvan a ocurrir", ha concluido.