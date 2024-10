El riojano de las 150 donaciones de sangre: "Empecé donando en unas tumbonas de playa"

En La Rioja hay más de 7.000 donantes. En COPE te estamos contando que hacen falta donaciones. No ha descendido mucho el número de donantes pero sí lo ha hecho el número de donaciones que hacen cada uno de ellos.

En 2023 se registraron 9.254 donaciones. Se aprecia una clara tendencia a la baja en los primeros 10 meses de este año 2024. Si tomamos como referencia el año 2012 se aprecia perfectamente. En ese año se superaron las 11.500 donaciones.

Carlos Valgañón es de Santo Domingo y tiene 69, cumple los 70 en agosto. Para entonces habrá hecho unas 150 donaciones a lo largo de su vida. Y fin. Ya no puede donar más. Ha apurado todo lo posible. Seguro que te motiva e inspira. "Empecé donando a los 18 años en Santo Domingo, recuerdo que ayudábamos a colocar las tumbonas de playa en las que se hacían las donaciones", explica en COPE Rioja.

¿Por qué comenzó a donar? Carlos cuenta que siempre quiso ser médico pero tuvo que trabajar pronto y no tuvo tiempo para estudiar. La donación le hizo sentirse cerca de la medicina.

Carlos, como canta Rozalén, está en la 'cara amable del mundo'. Forma parte de ese grupo de personas que te hace reconciliarte con el ser humano. Carlos es una persona extraordinaria. Un riojano que merece la pena conocer.

Podemos donar hasta los 65 pero si te encuentras bien de salud, y hay un informe médico favorable, puedes donar hasta los 70. En los últimos años ha acudido a su médico de cabecera para obtener ese 'permiso'. Cuenta que se encuentra muy bien de salud. Nos recuerda que la donación de sangre es buena para el propio donante porque así se renueva la sangre de su organismo.

Además, "en cualquier momento podemos necesitar sangre, por muchos motivos. Precisamente hace unos meses la necesitamos en mi familia, mi mujer", relata emocionado. "Así que estoy en el lado de dar pero también de recibir".

Carlos se ha convertido ya en la persona que más donaciones por aféresis ha hecho en La Rioja. ¿Qué es la aféresis? Es un proceso especial de donación que utiliza máquinas automáticas que nos permiten separar los distintos elementos de la sangre.

Ahora está apenado porque llegue agosto y cumpla los 70, "me gustaría seguir poniendo el brazo para donar pero no puede ser, me da mucha pena", explica.

Su hija continuará con su legado. Ella y todas las personas que se han visto 'afectadas' por su 'huracán solidario'.