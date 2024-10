Las reservas de sangre bajan en La Rioja

El Banco de Sangre de La Rioja hace un llamamiento porque el número de donaciones continúa bajando. En 2023 se registraron 9.254 donaciones. Se aprecia una clara tendencia a la baja en los primeros 10 meses de este año 2024.

Si tomamos como referencia el año 2012 se aprecia perfectamente. En ese año se superaron las 11.500 donaciones. Hoy hay poco más de 7.000 donantes en La Rioja y se aprecia otra tendencia: Los donantes de toda la vida se acercaban al punto de extracción varias veces a lo largo del año, los nuevos no lo hacen con tanta frecuencia. Si la mitad de los que donan solo una vez al año, lo hicieran dos, se aumentarían de un modo notable las reservas.

El Banco de Sangre de La Rioja asegura en COPE Rioja que la situación está controlada, a día de hoy no peligran las reservas. Sin embargo, se advierte de que deben incrementarse las donaciones durante los próximos días para que no se encienda la 'alerta roja'. No puede seguir saliendo sangre cada día mientras entra en menos cantidad.

Hay que mejorar los datos porque diariamente se necesita sangre en La Rioja para poder contar con un stock óptico de reservas que permita poder atender las solicitudes de transfusión que realizan los diferentes servicios hospitalarios.

Y es que, las transfusiones de sangre se emplean para mejorar el estado de salud o salvar la vida de pacientes que sufren problemas oncológicos, accidentes de tráfico, partos complicados u operaciones programadas.

¿quién puede donar sangre?

Puedes donar sangre si tienes más de 18 años y no superas los 65 años (incluso hasta los 70 años con un informe médico favorable), pesando más de 50 kilos y estando bien de salud.

Si te animas puedes acudir al Hospital San Pedro, donde se ubican sus instalaciones, o acudiendo al punto donde se encuentre cada día la Unidad Móvil. Toda la información la encontrarás en su web https://bancosangrerioja.org/. En su web conocerás dónde su ubica cada día esa Unidad Móvil y también cuál es estado a tiempo real de las reservas de sangre en La Rioja.

El Centro de Transfusión de La Rioja invita a todas las personas interesadas a donar sangre en el Banco de Sangre de La Rioja, ubicado en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño, con un horario de atención de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, y de 9:00 a 14:00 horas los sábados.