La Rioja es la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento empresarial

La constitución de nuevas sociedades en La Rioja experimentó en agosto un crecimiento del 22,2%, el segundo más alto de toda España solo por detrás del País Vasco (23,2%). Según los datos preliminares del Colegio de Registradores, en la región se inscribieron 33 nuevas empresas, frente a las 27 creadas en el mismo mes de 2024.

Este incremento coloca a la comunidad riojana en los primeros puestos del ranking autonómico, por encima de territorios como Aragón o Andalucía, y muy lejos de regiones que registraron descensos, como Asturias, Navarra o Murcia.

Menos concursos de acreedores, pero caen las ampliaciones de capital

El informe también refleja una evolución desigual en otros indicadores. En lo que respecta a las ampliaciones de capital, La Rioja sufrió un retroceso del 14,3%, un dato que contrasta con la tendencia nacional, donde estas operaciones crecieron en torno al 11%.

En el capítulo de concursos de acreedores, la comunidad registró únicamente un procedimiento en agosto de 2025, frente a los dos del mismo mes del año anterior. Es decir, la cifra se redujo a la mitad.

Contexto nacional: crecimiento más moderado

A nivel estatal, el balance de agosto muestra que la creación de empresas avanzó un 3%, lo que supone el cuarto mes consecutivo de subidas tras un arranque de año más débil. En total se constituyeron 7.156 sociedades en España, frente a las 6.948 del año pasado.

Aunque el crecimiento sigue en positivo, los registradores advierten de que el ritmo “se ha ido moderando” tras el fuerte repunte registrado en mayo. Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana lideraron en volumen de operaciones, mientras que La Rioja, pese a su menor tamaño, destacó por su elevado porcentaje de crecimiento relativo.