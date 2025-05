La Rioja llevará la financiación de la dependencia a la Conferencia de Presidentes en Barcelona

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha defendido con contundencia su papel como gestor autonómico frente al debate político nacional. Preguntado en el Foro COPE Desafíos 2025, por los aforamientos políticos y la situación en Extremadura, evita entrar en polémicas y marcA claramente sus prioridades, “estoy centrado en mi región. Lo que me importa es La Rioja, apoyar a nuestra gente”.

“Yo no me pronuncio porque no soy un actor nacional. Mis energías están puestas en gestionar La Rioja”, responde al ser cuestionado por la eliminación de los aforamientos. Añadiendo que “los temas nacionales, muchas veces, responden a una agenda ficticia que no afecta a la realidad de la gente”.

En su intervención, el presidente lamentó que los debates nacionales no pongan el foco en los verdaderos problemas de los ciudadanos. “Hoy día, la política nacional y los medios están marcados por una agenda virtual, ficticia, que lanza a todo el mundo a pronunciarse sobre temas epidérmicos que no afectan a la realidad de la gente”, afirma el presidente riojano.

Capellán pide más atención a cuestiones como la salud mental, que considera olvidadas, “a mí me gustaría que, en lugar de hablar de lo que se habla, alguien se preocupara por la salud mental. Lo digo en los foros y no le importa a nadie en política”.

Preguntado por su papel dentro del Partido Popular y la celebración del próximo Congreso nacional del PP, el presidente riojano rechaza considerarse una figura de poder dentro del partido, "yo no me siento ningún barón. Soy el presidente del Partido Popular de La Rioja porque así lo han querido los riojanos”.

Sobre su participación en el proceso congresual, es claro: “¿Me ha visto usted en la ponencia de los estatutos del Congreso? Yo estaba aquí, en La Rioja, inaugurando un carril ciclopeatonal entre Logroño y Lardero, eso sí es importante para los ciudadanos”.

Uno de los momentos más reivindicativos de su intervención fue cuando abordó el problema del envejecimiento poblacional y la sostenibilidad de los servicios públicos. “La Rioja, como el resto de España, está envejeciendo. Y el servicio más tensionado no es otro que la dependencia. Es ahí donde está el verdadero problema”.

Criticó el actual sistema de financiación, “el Estado debería financiar el 50% de la ley de dependencia, pero hoy no llega ni al 23%. Las comunidades estamos asumiendo más del 70% y eso no es sostenible”.

El presidente avanza en el Foro COPE Desafíos 2025 , que llevará este asunto a la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Barcelona. “Quiero hablar de esto. Antes de entrar en mil fruslerías, deberíamos preocuparnos por las personas mayores, por cómo vamos a atenderlas. Esa es la política que importa”, insiste.

Para finalizar, recuerda su compromiso con La Rioja y la necesidad de que cada nivel político asuma sus competencias. “Esto va de saber cuál es la función de cada uno. Yo estoy aquí para hacer avanzar esta región y ayudar a sus ciudadanos. Esa es mi única agenda”.

Y concluye con una reflexión sobre la utilidad de las conferencias interterritoriales, "cuando se habla de conferencias de presidentes, a mí me gustaría que se hablara de proyectos reales. Yo voy a hablar de financiación y de dependencia”.