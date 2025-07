Rioja espera una cosecha "corta": "Reducción histórica de producción"

La Rioja ha sufrido durante todo el fin de semana el azote de otra DANA. Todavía es ponto para cuantificar los daños pero sabemos que, al menos el 20% del viñedo está dañado por piedra a la espera de sumar lo sucedido este fin de semana.

El pedrisco ha arrasado 30.000 hectáreas de cultivos en La Rioja en tres meses. En el último mes, tres grandes episodios de tormentas han acabado con el trabajo de muchos agricultores riojanos.

Piedra y humedad que trae consigo una temida enfermedad: el mildiu. Un hongo que se extiende y seca las hojas, incluso el racimo. Las últimas lluvias ponen la puntilla. Los agricultores están tratando las viñas con productos fitosanitarios a contrarreloj. Son conscientes de que los daños, llegados a este momento de maduración, son prácticamente irreversibles. "Si el mildiu avanza, la producción puede ser nula en algunas parcelas", señala Eduardo Herreros, agricultor.

El pedrisco ha arrasado ya miles de hectáreas porque además no es la primera vez que llueve y graniza con tanta intensidad. Bodegas y técnicos no dudan de que Rioja volverá a tener una vendimia muy escasa. Lo cierto es que con estos ingredientes, la receta no tiene pinta de salir nada bien.

El milidu y el granizo apuntan ya hacia una cosecha en Rioja que puede ser incluso más corta que la de 2024 que se cerró con 276 millones de kilos vendimiados. Así las cosas en Rioja se espera una vendimia corta. Muy corta.

El coordinador sindical de UAGR, Roberto Ruiz-Clavijo, explica en COPE Rioja cuál la complica situación del campo riojano. "El daño ahora en un fruto supone que ese fruto prácticamente se da por perdido", asegura.

"En cuanto al viñedo, la cosecha puede ser mucho mejor que la de la vendimia pasada", augura con prudencia.

Zarratón, San Asensio, Haro en Rioja Alta o Pradejón y el Villar de Arnedo en Rioja Baja, son los municipios más dañados en este último episodio meteorológico. Tampoco Rioja Alavesa se libra de los daños, así que toda la Denominación se está viendo afectada.

La situación es complicada en el campo riojano. Lo confirma en COPE Rioja el presidente de ASAJA, Eduardo Pérez Hoces. Podemos estar ante una vendimia "históricamente corta". Ante esta situación, la organización agraria lanza este llamamiento a las bodegas: "Precios dignos".