Cuándo reservar los nuevos viajes del Imserso: Chollos por 50 euros y la posibilidad de viajar con tu mascota por primera vez

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que se encuentra adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha procedido durante esta semana a realizar el envío de las cartas de acreditación a los pensionistas para la temporada 2025-2026 de su aclamado Programa de Turismo. Mediante esta comunicación oficial, se ha confirmado a los millones de beneficiarios que ya disponen de la autorización necesaria para comenzar a reservar sus plazas en los esperados viajes.

Esta nueva temporada ha sido concebida con el firme propósito de expandir y consolidar el derecho a un "envejecimiento activo" para el colectivo de personas mayores, poniendo especial énfasis en garantizar que aquellas personas con una menor capacidad económica no se vean en ningún caso excluidas de esta valiosa oportunidad de ocio, socialización y bienestar.

Viajes por 50 euros para las rentas más bajas

Para materializar este firme compromiso con la inclusión, el Imserso ha implementado este año una medida sin precedentes, la creación de una tarifa súper reducida que ha beneficiado a un total de 7.447 plazas.

Por primera vez en la larga historia del programa, se ha posibilitado que todas aquellas personas que reciben una prestación cuyo importe es igual o inferior al de las pensiones no contributivas, ya sean de incapacidad o de jubilación del sistema de la Seguridad Social, hayan podido viajar abonando una cantidad fija y simbólica de 50 euros por su plaza.

Esta tarifa se ha aplicado con independencia del destino seleccionado, ya que ha sido el propio Imserso el que ha asumido la totalidad del coste restante del paquete turístico.

El ministerio que actualmente dirige Pablo Bustinduy ha querido subrayar que el objetivo primordial de esta iniciativa ha sido el de fomentar de una manera decidida el envejecimiento activo, así como la promoción de nuevos vínculos sociales entre todas las personas usuarias y, de forma muy destacada, la prevención y lucha contra la soledad no deseada.

Viajando con el Imserso

las mascotas también viajan

Precisamente en el año en que se ha conmemorado su 40 aniversario, los viajes del Imserso han introducido otra importante y demandada novedad para la temporada 2025-2026. A partir de ahora, las personas usuarias han podido viajar con sus animales de compañía en los paquetes turísticos de costa peninsular y costa insular.

Para ello, se han reservado plazas específicas para poder adquirir un viaje en compañía de estos animales, siempre de acuerdo con la normativa vigente y sus cuidados específicos, poniendo así en valor los demostrados beneficios que los animales de compañía aportan a la salud y el bienestar de las personas mayores.

Desde el Imserso se ha subrayado de igual manera el impacto tan positivo que este Programa de Turismo ha tenido no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también sobre el fortalecimiento de la solidaridad intergeneracional e interterritorial, que se ha visto potenciada por medio de los viajes entre las diferentes comunidades autónomas.

Por otro lado, se ha destacado que estos viajes han generado una considerable cantidad de empleo y han impulsado una importante actividad económica en nuestro país. A esta ventaja se ha añadido que el programa se ha convertido en una herramienta clave para paliar la estacionalidad del sector turístico, un problema endémico que ha permitido evitar la pérdida de un gran número de puestos de trabajo durante los meses de temporada baja.

EFE/Biel Aliño En la imagen, varias personas mayores piden información

Fechas clave: cuándo y cómo reservar tu viaje

Durante este mes, el Imserso ha procedido al envío de un total de 2.811.632 cartas, que han sido dirigidas a las 4.387.854 personas que se encuentran acreditadas para poder viajar con el programa. En dichas comunicaciones, se ha indicado de forma clara el día a partir del cual pueden efectuar la reserva de sus viajes, lo que ha permitido que el proceso se realice de una forma escalonada y mucho más ordenada para todos.

La comercialización de los viajes ha arrancado oficialmente el día 6 de octubre en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Posteriormente, el día 8 de octubre, se ha abierto el plazo para el resto de comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Para realizar la reserva, los pensionistas españoles han podido optar por dos canales. Por un lado, a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada, y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), donde han tenido que introducir su DNI y su clave de acreditación. Por otro lado, también han podido formalizar su reserva en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas, presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad.

La oferta para este año ha contemplado un total de 879.213 plazas, de las cuales 440.284 han sido para el turismo de costa peninsular, 228.142 se han destinado al turismo de costa insular y, finalmente, 210.787 se han reservado para la modalidad de turismo de escapada.