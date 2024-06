Rafael Pérez distinguido con el Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja: "Mi pequeña patria"

El ceramista de Haro Rafael Pérez Fernández ha recogido de, manos de presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja 2024.

Pérez ha agradecido el reconocimiento, que recibía "gran alegría", para, posteriormente, dedicárselo a su esposa y al resto de la familia. No ha olvidado a los amigos "y todas las personas de Haro que me han felicitado; lugar donde me he sentido respetado y reconocido". El artista ha asegurado que para él, el arte ha sido un "camino hacia dentro; un camino de buscar la belleza", pero sobre todo con "la suerte de hacer lo que te gusta, sin jefes, ni horario".

El artista Rafael Pérez Fernández (Haro, 1957) ha sido distinguido con el Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja 2024#DíadeLaRioja



También ha reconocido que "a mis 66 años la duda me acompaña, por lo que sigo desarrollando mi trabajo dirigido a la investigación y el hallazgo, que ha sido, además, el motor de mi carrera". Pérez Fernández ha resaltado que tuvo "una infancia feliz" que hizo que "me convirtiera en nacionalista de mi pequeña patria, con el Toloño o el Río Tirón como lugares mágicos".

En este punto, ha señalado que posteriormente, "en las exposiciones y viajes que he realizado, he podido representar a mi tierra con orgullo, y descubriendo que La Rioja es más conocida de lo que me podía imaginar".

El galardonado ceramista de vocación, se forjó en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y la Messana de Barcelona, y es miembro de la Academia Internacional de la Cerámica, asociada a la UNESCO. Rafael Pérez "es uno de los mejores exponentes del artista que, huyendo del ruido mediático, ha sabido construir toda una carrera jalonada de éxitos nacionales e internacionales que le han convertido en uno de los creadores más reconocidos de La Rioja", según destacó el Comité Evaluador. Rafael Pérez Fernández se suma así a la nómina de 21 destacadas personalidades de la cultura y el arte de la región que han sido merecedoras de este galardón que se concede desde 1998 y que será entregado en el acto institucional del Día de La Rioja.