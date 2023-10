¿Qué provoca la aparición en una bodega del peligroso y hasta letal "tufo" del vino?

Dos varones, de 60 y 61 años de edad, fallecieron ayer domingo en un accidente laboral ocurrido en una bodega del municipio alavés de Lanciego. Además, otro hombre, de 31 años, resultó herido y fue trasladado al hospital San Pedro de Logroño. Los fallecidos, al parecer, inhalaron el gas tóxico conocido en este sector como el "tufo" del vino que se desprende durante la fermentación.

El "tufo" es el gran enemigo de los bodegueros y, a lo largo de la historia, se ha cobrado multitud de vidas. Surge durante la fermentación del mosto y no es otra cosa que gas carbónico. No tiene ningún olor, se trata simplemente de CO2 que en sí mismo no es venenoso. Sin embargo, las grandes concentraciones del gas en un espacio cerrado y reducido, lo convierte en un elemento letal.

Una intoxicación natural que, sin apenas darse cuenta, deja a la persona inconsciente y si no hay una actuación rápida, la persona puede llegar a fallecer en lo que se conoce como “muerte dulce”.

Nos lo ha explicado con todo detalle Ana Rosa Gutiérrez, catedrática de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de La Rioja e investigadora del Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino.

Según esta catedrática de la UR, muchos de los sucesos provocados por el “tufo” tienen que ver con las prisas y un exceso de confianza por parte del elaborador de vino.

Para minimizar este tipo de accidentes, ahora las bodegas se levantan a pie de terreno y sin espacios subterráneos para que todo esté lo más ventilado posible. Antes, para detectar el CO2 los bodegueros llevaban una vela, un mechero o un papel encendido, algo con fuego. Si se apagaba, es que faltaba el oxígeno y había que irse corriendo de la bodega.

La mayor parte de los accidentes ocurren, como el de este domingo, en los primeros días de la vendimia, cuando la uva llega a la bodega y comienza la fermentación. Por eso, estos días de finales del mes de septiembre o primeros de octubre son los más fatídicos.