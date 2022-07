El grupo municipal popular ha exigido este martes al equipo de Gobierno local que se renueve el servicio municipal de bicicletas sustituyéndolas por eléctricas. La edil Patricia Lapeña ha explicado en COPE Rioja que “apostar por esta renovación, unas 300 en total, permitiría situar a Logroño en un escenario más universal, sostenible y seguro en materia de movilidad, además de abrir la utilización del servicio a un público más amplio”.

Lapeña ha añadido que "Logroño es una de las pocas ciudades que no ha acometido una renovación integral de la flota del servicio municipal de alquiler de bicicletas. No es solo cuestión de crear más estaciones, sino de hacer el servicio lo suficientemente atractivo para llegar a públicos que a día de hoy no utilizan este sistema”.

Desde el Grupo Popular han señalado que en la reciente modificación del contrato de este servicio se ha acordado reducir significativamente la cláusula de renovación de bicicletas pasando del 10% al año, a 10 unidades cada año hasta 2027. “Recordamos que en su día el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza afirmó que eran bicis “robustas y poco prácticas”. Ahora le preguntamos, ¿qué ha hecho para cambiar esta situación?”.

Los populares proponen también otras cuestiones que pueden mejorar notablemente el servicio como el diseño, la funcionalidad o la seguridad ante actos vandálicos incorporando cuestiones como la geolocalización.

Desde el Partido Popularhan lamentado que el Ejecutivo socialista no haya aprovechado la oportunidad que ofrecían los Fondos Europeos o el Plan MOVES del Gobierno de La Rioja, para apostar por la renovación y mejora de este servicio y situar así a Logroño en posiciones de cabeza en materia de movilidad sostenible. “Sólo se ha solicitado financiación para la instalación de aparcamientos para bicicletas por un importe de un millón de euros, una cantidad bastante elevada que podría haberse destinado a otras medidas parar incentivar el uso de la bici en la ciudad”, ha afirmado Patricia Lapeña.

La concejal ha mencionado además otras propuestas en este sentido, como abrir una línea de subvenciones para la compra de bicis eléctricas o establecer iniciativas conjuntas con las tiendas y talleres de bicis de la ciudad para su reparación o adaptación.