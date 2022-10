La líder de Podemos en La Rioja no logra los avales para las primarias regionales

La coordinadora autonómica de Podemos La Rioja, Arantxa Carrero, ha detallado este miércoles a EFE que no ha logrado los avales necesarios para participar en las primarias que determinará la candidatura regional de la formación morada en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023.

Carrero ha precisado el candidato Raúl Pérez, procedente de Nájera, sí ha conseguido los avales, por lo que le ha deseado "mucha suerte". Sin embargo, ha indicado que sí ha conseguido "sobradamente" los avales que le permitirán encabezar la lista municipal al Ayuntamiento de Haro, donde actualmente es concejal.

La actual líder de Podemos en La Rioja ha añadido que aún no ha recibido el correo electrónico oficial, pero ya le han trasladado que no alcanzado el número de avales de la militancia requeridos por el partido para participar en las primarias. Según el procedimiento de la formación morada, si no se consiguen los avales, el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) puede pedir que se eleve su propuesta si logra el acuerdo de 3/5 de los miembros.

Ha recalcado que, como miembro del CCA, no va a utilizar este mecanismo, porque hacerlo le parece "una cacicada", aunque es un procedimiento permitido. Carrero ha dicho que continuará en el cargo de coordinadora autonómica de Podemos "hasta que sea necesario". Respecto a la candidatura municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Logroño, fuentes del partido han informado a EFE que la concejal de UP, Amaia Castro, sí ha logrado los avales necesarios para presentarse a las primarias, pero no los ha logrado el otro candidato, Luis Illoro.