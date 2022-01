El PP de La Rioja reclama que se inicie el programa de carga de la Presa de Soto-Terroba

El PP de La Rioja reclama al Gobierno central que se inicie el programa de carga de la Presa de Soto-Terroba este mismo mes de enero y denuncia que 33 meses después de finalizar las obras sigue sin darse ese paso previo necesario para su entrada en servicio.

Según la senadora del PP de La Rioja, Ana Lourdes González, la Presa de Soto-Terroba "no entrará en servicio en esta Legislatura, porque no ha habido voluntad política" por parte del Gobierno socialista. “Nadie entiende lo que está ocurriendo y el Gobierno de Sánchez permanece mudo, sin dar ningún tipo de explicación, evidenciando su nulo interésy perjudicando a vecinos y agricultores del Valle del Leza. En septiembre de 2021, pregunté al Gobierno a qué se debía el retraso que se está produciendo. Sigo sin tener ninguna respuesta. Tratan de justificarse en base a un informe de la Unidad de Seguridad de Infraestructuras y Explotación de mayo de 2021, informe que he solicitado en el Senado y que el Gobierno más opaco de la historia no ha facilitado. Quien calla otorga”, ha añadido González.

Sobre el programa de carga y los plazos de tiempo que conlleva, lo comparaba con el de la Presa de Enciso, que tampoco ha entrado en servicio. “Cuando se inicie el programa se tendrá que proceder al llenado y habrá que realizar un seguimiento del comportamiento de ésta, analizando las filtraciones y movimientos, comprobando que se comporta según los parámetros que hayan establecido. La duración de este programa dependerá de las aportaciones de agua derivada de las precipitaciones. En el caso de la Presa de Enciso, tres años después de iniciar su programa de carga aún no ha finalizado”, ha resaltado.

Por su parte, el alcalde de Soto en Cameros, Pedro Cristóbal, ha recordado que están pendientes varios compromisos asumidos con el municipio, como la actuación en el puente de acceso, el camino al depósito o la integración del río.