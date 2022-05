El tenis es mucho más que un deporte, en el que la técnica juega un papel decisivo. Pero el éxito no depende únicamente de ella. También es importantísima la fortaleza mental del deportista para poder vencer a su adversario.

El arnedano, que ha pasado por los estudios de COPE Rioja en compañía del presidente de la Federación Riojana de Tenis, Jesús Ayala, también empuñó la raqueta en los años 90 (alcanzó el puesto 146 de la ATP en 1998) y hay quien dice que es el principal responsable de que las ideas del serbio estén en orden cuando la competición alcanza su máximo nivel de exigencia.

"¿En qué consiste el trabajo de un entrenador emocional?", le hemos preguntado. "Estamos muy acostumbrados a poner etiquetas para saber qué y cómo lo hacemos. Pero entrenar emocionalmente es compartir para crecer en ese aspecto emocional. O para descubrir realmente lo que somos como seres humanos. A veces nos alejamos mucho de la verdadera esencia del ser humano y nos alejamos por esas etiquetas. Pero el ser humano, al final, vive con las emociones. Ahora bien, si esas emociones están desequilibradas, todo lo que es su vida se desequilibra, consecuenctemente. Por eso creo que el tratarnos con cariño y con respeto alimenta y estabiliza al ser. Y a partir de ahí, te dediques al tenis o a cualquier otra actividad en tu vida, lo haces con más armonía".

Además de la capacidad física y las aptitudes técnicas, Imaz le da mucha importancia a la preparación mental de un deportista en la consecución de la victoria. "Si preguntas a cualquier deportista profesional, te dirá que el porcentaje emocional es determinante en la alta competición". Y ha añadido que "cuando uno está en armonía, cualquier cosa que hagas te saldrá mejor. Y no sólo en el tenis, sino en cualquier otro ámbito de la vida".

Amor y Paz

Este riojano que irradia buen rollo por cada uno de los poros de su piel, nos ha explicado por qué eligió 'Amor y Paz' como lema. "Esas dos palabras surgieron en una guerra en mi interior. No me amaba, no me respetaba, no me aceptaba, era intransigente, era agresivo conmigo mismo. Una guerra que me llevó casi al desastre. Entonces, por circunstancias de la vida, algo dentro de mí explotó y me hizo plantearme la búsqueda del amor. Palabra que empecé a poner acompañada de paz en las camisetas, pero en chino, porque me daba vergüenza", ha recordado con una sonrisa. "No fue hasta tiempo después cuando me sentí capaz de ponerlo en castellano. Creo que el amor nos lleva a la paz", asegura el arnedano.

Carlos Alcaraz

Estos días se habla mucho de un jovencito murciano que le da bastante bien a la raqueta a sus 19 años recién cumplidos. Pero también se elucubra sobre hacia dónde puede ir su carrera si no tiene la cabeza bien amueblada. "¿Le darías algún consejo emocional a Carlitos Alcaraz, Pepe?Yo no me atrevería a darle un consejo ni a Carlos Alcaraz ni a nadie", ha respondido con rotundidad. "Lo que sí puedo es observar cómo es él hoy. Y es una persona muy cercana y muy humana. Tengo la suerte de conocer a su padre, que también es muy cercano. Pero sí le pediría a él y a otros muchos como él que sigan siendo así. Tan personas y tan humanos, porque eso nos ayuda a todos en general".

La última pregunta que le hemos trasladado a Pepe Imaz tiene que ver con la próxima edición de Roland Garros. ¿Quién crees que lo va a ganar?"... Su respuesta, al filo del minuto 16 de la entrevista.

Julio Iglesias

Imaz empezó a jugar al tenis en la pista de la casa de sus abuelos, José y Victoria, que se encontraba en el actual hotel que hay en Arnedo y que se llama igual que su abuela. Allí ya despuntaba junto a Carmen León, que fue campeona de España, en las clases que les daba Julián Otaño.

Sus abuelos siempre han sido un referente para él. Y no es nada lo que le gusta cómo canta Julio Iglesias para lo bien que lo imita. ¿Lo habrá hecho en COPE Rioja?