Piden "mejorar" la oposición de Policía Local de La Rioja: Después del último 'Test de Personalidad'

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF)pide "mejorar" las oposiciones unificadas de Policía Local. "Es necesario mejorar lo que ya existe y garantizar una selección óptima de policías locales", afirman en una nota de prensa.

En correspondencia con lo publicado en la última semana, "haciéndose público el malestar de buena parte de los opositores declarados No Aptos en el Test de Personalidad del actual procedimiento de ingreso a la Policía Local de La Rioja, se quiere exponer que el SRPF, en el año 2020, ya trasladó a la Consejería competente en materia de Policía Locales una propuesta para la mejora de las oposiciones unificadas de Policía Local".

TEST DE PERSONALIDAD

Como explican desde el sindicato, "la situación actual no es nueva, ya que el año 2018, el 90% de los policías aspirantes al proceso unificado de selección de policías locales que realizaron el Test de Personalidad, fueron declarados no aptos". Para evitar lo ocurrido, o que se presenten paradojas, como, por ejemplo, declarar a policías en activo 'No Aptos' para llevar a cabo su cometido (policías que han superado en algún caso dos y tres procesos selectivos, increíblemente, ahora no son aptos), "se propuso que se incluyera (como ya recoge la normativa de manera opcional) la entrevista personal dentro del proceso selectivo".





Se ha remarcar, que, en la última convocatoria de oficiales de policía local, "hubo aspirantes que fueron declarados No Aptos por situarse un punto por encima de una determinada escala, siendo dicho proceso impugnado judicialmente por un aspirante (afiliado a nuestra organización), que tras ser estimada su demanda en primera instancia, está a espera de que el Tribunal de Justicia de La Rioja se pronuncie nuevamente, tras recurrir la administración riojana la sentencia que favorecía las pretensiones del demandante".

Aunque en esta convocatoria se ha hecho público el perfil profeseografico, "el problema actual radica en que el Test de Personalidad no es valorado junto a una posterior entrevista personal, donde se podrían conocer muchos más extremos de los aspirantes a policía local".

Por otra parte, esta organización sindical, "no solamente ha trasladado a la consejería en materia de interior, la necesidad de dotar de la entrevista personal al proceso selectivo, sino que este, ha de comenzar necesariamente por la prueba de conocimientos teóricos, posteriormente la realización de las pruebas físicas, para finalizar con las pruebas psicotécnicas y de personalidad (junto con la entrevista final)".

Además, añaden desde el sindicato que "es muy preocupante, que, el número total de aspirantes (muy bajo en relación a las plazas ofertadas, o en comparativa con otras oposiciones a otros cuerpos policiales) que se han presentado a las últimas convocatorias para el acceso a Policía Local de La Rioja, situación que va unida a las condiciones actuales que tienen la mayoría los cuerpos policiales locales riojanos". "Se ha de remarcar que no se pone en duda la competencia profesional de los/as miembros/as del actual Tribunal (o anteriores), ni del personal de la consejería en materia de policía local, ya que, hasta la fecha, las pruebas de conocimientos llevadas por las distintas oposiciones unificadas han sido de un gran nivel, esperando que en esta oposición se siga con el camino llevado hasta la fecha", indican.