Le operan de un cáncer, sufre un accidente y este hombre riojano toma una drástica decisión: "Se me ocurrió"

Fernando Magaldi, de 61 años, no está nervioso. Ante el mayor reto deportivo de su vida -y con las temperaturas que no dejan de subir- se limita a seguir concienciado con lo que tiene por delante y pensar en las razones. Empezó con esto de los retos hace ya unos años y las razones son muchas. Su lema en esta mega maratón es "lo que no se ve, no se conoce y lo que no se conoce no se investiga" y es la principal motivación que le ha llevado a ponerse las zapatillas.

Se siente preparado porque "hago retos todo el año, y cada vez que hago uno lo hago mejor que el anterior". Ha estado en COPE Rioja explicando que su dedicación es absoluta y sus motivos son "visibilizar". Ya el año pasado hizo un reto de 300 kilómetros y le sirvió para darse cuenta de que "si quería que la gente me tomara un poco en serio debía hacer algo más salvaje así que se me ocurrió hacer este reto".





No es el primer reto deportivo que hace, ya el 19 de julio de 2022 hizo 218 km en 4 días y en Nochevieja de ese mismo año dio 30 vueltas a un circuito que tiene 3.2 kilómetros en el parque del río Ebro con la idea de concienciar sobre laesclerosis múltiple.

"Llevo desde los 5 años corriendo, no soy ningún héroe"

Fernando es un ejemplo de superación, hace este reto después de operarse de un cáncer en 2015 y de que en 2012 tuviera "un accidente que me rompió una vértebra que no se puede operar, está aplastada y vivo con ella". Pero tiene una motivación que le lleva a hacer todo esto y a superarse a sí mismo: "lo hago por las enfermedades raras, me motiva visibilizar e intentar cambiar algo de esta sociedad, hay muchas personas con discapacidad. Solo en Logroño llenamos un estadio".

Fernando asegura que su cometido es sacar el tema de las personas discapacitadas y las enfermedades raras encima de la mesa porque "si no se conocen, no se investigan".



En La Rioja, hay más de 19.000 personas con discapacidad. Son más del 6% de la población. Su día a día, en muchas ocasiones, es un constante proceso de adaptación a su situación, a un entorno que no siempre está pensado para ellos. Las personas con discapacidad lo son por muchas cosas, pero hay un alto porcentaje que lo es también por las enfermedades raras. Enfermedades que no se investigan tanto porque, precisamente, son raras. Se considera que una enfermedad es rara cuando afecta a menos de 1 de cada 2.000 personas.

Los 1.010 kilómetros de Fernando

La jornada comienza este viernes 12 de julio y le llevará 16 días, hasta el 27 de julio. 16 días y 16 etapas a una media de más de 64 kilómetros al día:

12 de julio. Arrúbal - Briones. 63 kilómetros.

13 de julio. Islallana - Baños de Río Tobía. 62 kilómetros.

14 de julio. Cenicero - Foncea. 64 kilómetros.

15 de julio. Logroño - Ocón. 64 kilómetros.

16 de julio. Ocón - Nieva de Cameros. 67 kilómetros.

17 de julio. Nájera - Alcanadre. 67 kilómetros.

18 de julio. Logroño - San Asensio - Navarrete. 63 kilómetros.

19 de julio. Viniegra de Arriba - Ventosa. 64 kilómetros.

20 de julio. Ezcaray - Alberite. 67 kilómetros.

21 de julio. Briones - Ribafrecha. 55 kilómetros.

22 de julio. Logroño - Ezcaray. 60 kilómetros.

23 de julio. Nájera - Canales. 60 kilómetros.