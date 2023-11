Ocón en COPE: "La amnistía no es justa y va a deteriorar la convivencia ya deteriorada en España"

El exsecretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, hace pública su postura en COPE. Votará no en la consulta que su partido va a hacer entre los militantes, en lo que se refiere a apoyar una futura ley de amnistía, una posición "minoritaria" en su partido "pero ahora, porque hace cinco meses no era así".

"La amnistía no es justa, no lo es, no va ayudar a la convivencia en Cataluña pero va a deteriorar la ya deteriorada convivencia que tenemos en España", asegura en COPE.

El PSOE de La Rioja pide a sus 1.412 afiliados el respaldo a los pactos para formar Gobierno Según la secretaria de Organización, Pedro Sánchez "defendió la amnistía con sinceridad, valentía y claridad. Defendió que era el camino necesario para avanzar" Logroño 30 oct 2023 - 18:57

Así lo ha explicado Ocón en una entrevista conducida por Fernando de Haro en COPE, en la que ha incidido en su derecho a expresar una opinión contraria a la mayoría "desde el respeto" ya que "yo también respeto la opinión contraria a la mía".

"En realidad", ha recalcado, "yo mantengo lo que opinaba, junto a la mayoría del partido, hace cuatro o cinco meses, cuando la amnistía era una línea roja".

Además, en declaraciones a EFE, Ha incidido en que no se opone al acuerdo entre su partido y Sumar "pero es que lo demás no se menciona como tal en la pregunta que se hace a los militantes" y "quizás hubiera sido bueno hacerlo".

Además considera que se ha avanzado hacia un acuerdo con quienes piden esa ley "porque nos dicen que es eso o que gobiernen el PP y Vox, y no sé dónde está escrito eso" y "tampoco sé porque es seguro que si hay otras elecciones no las va a ganar el PSOE".

Ocón, que no tiene cargo orgánico alguno en el partido socialista, ha incidido en que "los indultos que se concedieron son una cosa, porque ahí tiene que existir un arrepentimiento del condenado, pero la amnistía es otra, es pasar por encima de todo" y "eso es algo que pensaba hace tiempo, cuando Pedro Sánchez también lo decía".

Siente "preocupación", ha admitido, por la "factura" que le puede pasar al PSOE la investidura con una ley de amnistía "porque el perder unos pocos puntos (en unas futuras elecciones) le daría el gobierno a PP y Vox".

"Además tampoco hay garantía de aguantar luego cuatro años, sobre todo porque vienen tiempos en los que España va a tener que reducir su deuda y eso va a obligar a recortes de algún tipo, lo que complicará más las cosas, sobre todo al coincidir con elecciones en Cataluña", ha concluido el político riojano, ahora profesor universitario.