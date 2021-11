Logroño: "Este equipo de Gobierno heredó una estación de autobuses cuyas obras estaban paralizadas"

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño continúa equipando la nueva estación de autobuses y reitera que el objetivo sigue siendo "ponerla en marcha a lo largo del próximo año 2022".

La Junta de Gobierno Local de Logroño ha adjudicado hoy miércoles varios contratos de suministro de diferentes equipamientos para la nueva estación de autobuses de acuerdo con los tres lotes licitados el pasado verano y por un total de 78.000 euros.

El primero, referente al mobiliario de la sala de espera y diferentes estancias, a la empresa Interiorismo Modular Integral, S.L. por un importe de 41.026,26 euros (IVA incluido); el segundo lote, centrado en el cerramiento de taquillas de despachos de billetes, a la empresa Interiorismo Modular Integral, S.L., por una cuantía de 28.616,50 euros (IVA incluido); y el tercer lote, referente a los elementos fijos de señalización e información, adjudicado a Jesús María Pascual Amilburu por un total de 8.447,16 euros (IVA incluido).

Según ha manifestado Kilian Cruz-Dunne, portavoz municipal, "este equipo de Gobierno heredó una estación de autobuses cuyas obras estaban paralizadas" para justificar el retraso en la entrada en servicio de la nueva infraestructura.

Cruz-Dunne ha recordado que, en estos momentos, se están realizando los trabajos correspondientes a los contratos adjudicados el pasado mes de febrero y que se relacionan con la instalación de los controles de acceso, megafonía y circuito cerrado de televisión, además de otros aspectos relacionados con el cableado. Ahora mismo, quedaría pendiente "el modelo de gestión" de la nueva estación de autobuses de la capital riojana, ha concluido Kilian Cruz-Dunne.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la modificación del contrato suscrito con Impursa, S.A. para incorporar seis nuevas estaciones dentro de la red municipal de alquiler de bicicletas BiciLog, que en total sumarán 112 nuevos puntos de estacionamiento.

De este modo, antes de finalizar el año, entrarán en funcionamiento las estaciones de la estación intermodal; en la calle San Millán, junto al centro de salud; y en el aparcamiento de Siete Infantes de Lara. A principios del año 2022, se instalarán las tres restantes, que darán servicio en los barrios de El Campillo (C/ Segundo Arce con C/ Mª Teresa León); Yagüe (Plaza de Los Fueros); y Varea (C/ Calahorra).