Un negocio riojano que recorre el camino a la inversa: De la web a la Plaza del Mercado de Logroño

El comercio minorista está en plena transformación. Ya sabes, aquello de renovarse o morir. Unos 2.000 comercios suben cada día la persiana en Logroño. La presencia en web y redes se ha convertido en imprescindible y en el chaleco salva vidas para muchos negocios locales.

Ese pilar ha procurado un mantenimiento e incluso un crecimiento de las ventas. Mira, según el INE, el comercio minorista en La Rioja ha mostrado un crecimiento en sus ventas en los últimos años. El 2024 se cerró con un incremento del 2,1%.

la historia de maría heras: mansilla, el color de la moda

Descubrimos una historia con rostro riojano en el que hoy vemos una amplia sonrisa marcada por la ilusión. A sus 44 años, María Heras enciende un faro de esperanza comercial en una zona en la que las tiendas sufren una extinción casi total. Esta emprendedora abrirá en unos quince días una tienda de ropa en la Plaza del Mercado. Una tienda de ropa con sello riojano.

Nació en Logroño pero su origen es rural, su infancia transcurrió entre los dos pueblos de sus padres, Mansilla y Ambasaguas. Y eso no solo define su forma de entender la vida sino también su trabajo. Presumo con orgullo de sus orígenes que considera un "auténtico lujo". Su Mansilla está impresa en las sudaderas de su colección, los colores de su tierra son los colores de su moda.

María venderá moda y lo hará rodeada de bares. Y no es una moda cualquiera, es moda que presume, que apuesta por lo local. Su colección en la que La Rioja es protagonista inunda buena parte de su negocio. Sus impresiones nacieron a partir de unos dibujos de su hijo.

El origen como protagonista en una marca de moda que recorre el camino inverso, comenzó en web y sube ahora la persiana en pleno corazón de Logroño. Y no es una persiana cualquiera, María abre el antiguo local de Confecciones El Barato. "Es la forma de comprobar la calidad de las prendas, de estar en contacto con los clientes", explica en COPE Rioja. Clientes que se probarán la talla que mejor les siente y que escucharán con atención su historia.

el éxito de un negocio en marketing digital

María es un ejemplo perfecto de apuesta on line. Negocios apostando por el marketing digital. Su fortaleza es haberlo hecho bien y la clave ha estado en diferenciarse, en tener una historia y saber contarla.

Hay más locales a tu lado que esperan segundas oportunidades, nuevas historias, La Casa del Corcho, por ejemplo. Quién sabe, quizá algún día no muy lejano, María tenga algún buen vecino comerciante.