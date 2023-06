Mónica Arceiz: "Tenemos el respaldo suficiente para intentar emprender una legislatura en solitario"

Este sábado, 17 de junio, se constituyen los Ayuntamientos para la nueva legislatura que está a punto de comenzar. Y a día de hoy, 15 de junio, la candidata a la Alcaldía de Calahorra por el Partido Popular, Mónica Arceiz, ha reconocido en COPE Rioja que "no hay alcanzado ningún acuerdo con ninguna formación política de cara a una legislatura estable. Pero creo que tenemos el respaldo suficiente como para intentar emprender una legislatura gobernando en solitario".

El PP fue la formación política que mayor respaldo electoral obtuvo en las urnas el pasado 28 de mayo. Consiguió 10 de los 21 concejales de la Corporación y se quedó a tan sólo 45 votos de conseguir un representante más que le hubiera reportado la mayoría absoluta. Ocho ediles obtuvo el PSOE, dos fueron para VOX y uno para Izquierda Unida.

Audio Mónica Arceiz, Luis Martínez Portillo y Gonzalo Capellán en la sede calagurritana del PP durante la campaña electoral del 28-M.









A nuestra pregunta sobre si hay algún acuerdo alcanzado con VOX para permitir que gobierne en minoría, Arceiz ha sido rotunda: "No".

También ha intervenido en la conversación Luis Martínez Portillo, quien hace exactamente un año presentó su renuncia como concejal después de 27 años en la política local, pero que ahora encabeza la lista al Senado por el Partido Popular de La Rioja para las próximas elecciones generales del 23 de julio.

El exalcalde calagurritano ha reconocido haberse visto "relativamente sorprendido" por su designación como cabeza de lista a la Cámara Alta, dedicación a la que prestará "todo mi empeño" en los próximos años puesto que, en contra de lo que algunos puedan pensar de que el Senado es una especie de cementerio de elefantes, "todo depende del carácter y la voluntad de cada uno, y en mi caso, allá donde he ido, he ido siempre dispuesto a trabajar y a luchar. Y al Senado voy decidido a debatir, a trabajar y a llevar propuestas. No tengo la menor intención de ir a pasar una vida tranquila al Senado, ni mucho menos", ha concluido.