"Mega atasco en la recta de Arnedo entrando a Calahorra, llega la fila hasta el emplame de Autol, no exagero, lo digo porque me ha tocado", exclamaba ayer un conductor retenido a primera hora de la mañana. "Los que salen de la autopista los mandan para Arnedo y tienen que dar la vuelta en la rotonda de las pistas de atletismo y se forma el pitote padre, vamos la gran cagada. Estan arreglando el puente de la autopista despues de la Planilla y joder sabiendo el trafico que soporta esta carretera lo podian haber hecho por la noche, digo, no? — me siento enfadado", añadía.

Las obras en el puente sobre la autopista obligan a desviar el tráfico en Calahorra y durante toda la semana se realizarán cortes y desvíos.

El Ayuntamiento de Calahorra recuerda que, como consecuencia de esta obras el paso de vehículos se hará de forma alternativa en toda esa zona. Hoy martes y mañana miércoles, el acceso desde la N-232 a la LR-134 estará cortado, por lo que los vehículos deberán circular por la N-232 hasta la rotonda del polígono 'Tejerías', donde girarán para volver a entrar en Calahorra por el acceso de 'La Planilla'. Durante toda la semana, la circulación de vehículos entre el polideportivo municipal y el cementerio hasta la LR-134 estará cortada. Como consecuencia de esta actuación, se han habilitado desvíos alternativos.