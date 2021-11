Cuándo se encienden las luces de Navidad en Calahorra

El programa de navidad de Calahorra devuelve la normalidad a la ciudad y lo hace en condiciones de seguridad. Cuenta con un amplio abanico de más de 70 actividades dirigidas a todos los públicos y que han sido organizadas a través de las áreas de cultura, turismo, festejos, juventud, comercio y deportes del Ayuntamiento con la colaboración de 28 asociaciones y peñas del tejido asociativo de la ciudad, así como el imprescindible trabajo del Parque Municipal de Servicios para el montaje de casi todas las infraestructuras necesarias para su desarrollo.

El principal objetivo de este programa es convertir a Calahorra en una ciudad llena vida y de actividad relacionada con la navidad para todos los públicos, lo que junto con la amplia oferta gastronómica y comercial de la ciudad, va a contribuir sin duda a que Calahorra siga posicionándose como una ciudad de referencia en La Rioja baja y la ribera navarra del Ebro en el ámbito turístico, cultural, de ocio y comercio.

De entre las actividades más destacables están, el próximo viernes a las 19:00 la inauguración del tradicional Belén en el hall del Mercadal y el encendido de las luces navideñas de toda la ciudad, con la actuación del Orfeón Calagurritano “Pedro Gutiérrez” y el reparto de chocolate por parte de Scouts Ntra. Sra. de Guadapupe.

El fin de semana estará protagonizado por el X Mercado navideño que se abrirá a partir de las 11:00 horas del sábado y se inaugurará el sábado a las 12:15, desarrollándose hasta el domingo. El día 24 tendrá lugar la cabalgata de Papa Noel organizado por Scout y la concejalía de Juventud.

A lo largo de la navidad contaremos también con el recinto ferial en el aparcamiento del silo entre el 3 de diciembre y el 7 de enero. El 31 de diciembre se celebrará la tradicional “San Silvestre” organizada por el Club Polideportivo Juventud y el Ayuntamiento de Calahorra. El día 5 de enero tendrá lugar por la mañana la recepción de los Reyes Magos y, por la tarde, la tradicional cabalgata.

También estarán disponibles las visitas “Calahorra ciudad de leyendas” el sábado a las 18:00 horas, con inscripción en el 941 10 50 91, que terminan el sábado 11 de diciembre con notable éxito. También las visitas cicloturistas familiares por los entornos naturales de Calahorra con salida los fines de semana a las 10:00 horas en el aparcamiento de la calle Goya.

Igualmente, se realizarán las visitas a la Catedral de Santa María, los sábados por la mañana a las 12:00 horas. También el teatro va a contar con una importante programación durante la Navidad, con conciertos benéficos y de navidad, cuyo colofón lo pondrá el XXXI Festival de Marionetas, que se desarrollará entre el 26 y el 30 de diciembre.

Los gastos más específicos del programa están protagonizados por el Mercado Navideño, con un gasto aproximado de 23.000 euros, la organización de la visita y cabalgata de los Reyes Magos, que cuenta con un presupuesto de 15.250 euros, y el alquiler de las luces de navidad, con una inversión municipal de 13.975 euros. Con todas estas actividades la ciudad va recuperando la normalidad que tan alterada se ha visto por la pandemia provocada por la COVID. No obstante cabe recordar que no es momento de bajar la guardia, y sigue siendo imprescindible seguir las medidas indicadas por las autoridades sanitarias: hay que seguir utilizando mascarillas en recintos cerrados y cuando no es posible mantener la distancia de seguridad, higienizarse las manos, y si se notan síntomas contactar con los centros sanitarios, evitar salir y hacerse las pruebas oportunas.