El PR pide que la nueva estación de autobuses de Logroño acoja los murales de la vieja estación del tren

El Partido Riojano (PR+) llevará una moción al Pleno de abril del Ayuntamiento de Logroño en la que pide que se coloquen en la nueva estación de autobuses los dos murales y las seis vidrieras de la desaparecida estación del tren. “Creemos que esta nueva estación es el lugar adecuado para exhibirlos y, por lo tanto, ahora el momento preciso para determinar exactamente su ubicación. A partir de ahí, habrá que recuperarlos del lugar en el que están depositados. Hay que terminar su restauración si aún no ha concluido y que allí mismo sean preparados para los nuevos soportes que sea necesario utilizar en la futura ubicación”, ha señalado el portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas.

Estos elementos fueron trasladados, en el año 2010, al Taller Diocesano de Restauración de Santo Domingo de la Calzada para su restauración y depósito hasta su destino definitivo. En un primer momento, se estableció en un edificio dotacional previsto entonces en la urbanización de la zona del soterramiento, el edificio “ratón”, denominado así por la forma de su diseño.

“La construcción de este centro no entra ahora en los planes de la sociedad del ferrocarril en atención a la nueva ordenación, pero esto no puede significar que los logroñeses sigamos privados de la contemplación de estos elementos de valor artístico y sentimental. Han pasado ya 12 años, y en este tiempo nadie se ha acordado de ellos”, afirma Antoñanzas, que, no solo quiere la recuperación y exhibición de estas piezas, sino que promoverá su inclusión en el catálogo de bienes de interés patrimonial de la revisión del Plan General.

Antoñanzas tiene previsto desplazarse a Santo Domingo de la Calzada para ver las piezas allí depositadas y conocer, de primera mano, que trabajos faltan y cuánto tiempo puede conllevar su finalización. En este sentido, ha recordado que esta restauración supuso en su momento un gasto para la Sociedad del Ferrocarril de 50.000 euros, un importe que "no está claro si ha llegado a abonarse en su totalidad o está pendiente al no haberse recogido el trabajo".