Un Las Gaunas repleto de niños recibe a los Reyes Magos que han llegado a Logroño en helicóptero

Como estaba previsto, los Reyes Magos de Oriente llegaban a Logroño, a las 10,30 de la mañana, a un abarrotado campo de fútbol de Las Gaunas, donde les esperaban 13.600 personas entre niños y acompañantes. Era el aforo máximo permitido por cuestiones de seguridad.

Melchor, Gaspay Baltasar llegaban a bordo de un helicóptero “Caimán” del batallón de Helicópteros de Maniobra “Bhelma III” de Recajo. Un singular privilegio del que, desde hace años, disfruta la capital de La Rioja.

Minutos antes, los niños gritaban los nombres de sus Majestades y agitaban sus pañuelos blancos a modo de bienvenida. De fondo, la tradicional canción “Gloria a los Reyes Magos”. Poco después, aterrizaba sobre el césped de Las Gaunas el helicóptero Caimán del batallón Bhelma III de Agoncillo.

Nada más pisar el césped de Las Gaunas, el Rey Melchor nos ha contado que llevan todo el año preparando este día, en el que ponen tanta ilusión, como la que los niños depositan en sus cartas.

Gaspar también nos ha asegurado que los niños logroñeses y riojanos se han portado muy bien, por lo que tendrán los regalos que han pedido. Y apelaba a ser solidarios con quienes menos tienen.

Por su parte, el Rey Baltasar pedía a los niños que esta noche se vayan pronto a la cama y les dejen algo de leche y un mazapán.

Tras descender del helicóptero “Caimán” del batallón “Bhelma III”, Melchor, Gaspar y Baltasar han sido recibidos por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. Les ha entregado una carta con sus deseos para este año 2024. “Como no he sido del todo bueno” (decía entre risas el alcalde) no ha pedido nada para él, sino para Logroño y para los logroñeses, y toda la gente que nos visita.

El alcalde agradecía al Ejército de Tierra que, un año más, se haya encargado de trasladar a Logroño a los Reyes Magos en helicóptero.

Finalmente, los Reyes Magos daban la tradicional vuelta al campo de Las Gaunas para saludar a los niños y recoger las cartas de los más rezagados.

Después, los Reyes Magos se han trasladado al Palacio de Gobierno, donde les ha recibido el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. También han visitado el área de pediatría del hospital San Pedro, el Seminario, Cocina Económica, la pista de hielo de Lobete y la sede de Aspace.