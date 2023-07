'My little momó': Otra empresa satisfecha con 'The Wombat Company'

Los muchos clientes con los que cuenta 'The Wombat Company', la empresa de Logroño líder en el mundo digital, que ya cuenta con cuatro premios de posicionamiento web a nivel internacional, además de varios galardones de diseño de páginas web, nos han permitido viajar telefónicamente este 4 de julio a Madrid porque, en pleno barrio de Salamanca y Chamberí, se encuentra un conocido centro de manicura y pedicura, llamado 'My little momó', que es un espacio de belleza que ofrece un amplio menú de tratamientos de excelente calidad a través de los mejores profesionales.









Juan Martínez Nájera, fundador y director de 'The Wombat Company', ha explicado que a 'My little momó' les llevan el posicionamiento web como consultores, mientras que Teresa, la fundadora de este negocio "que ofrece verdaderas experiencias" según ella misma ha explicado en COPE Rioja, ha mostrado su satisfacción derivada de la contratación de los servicios específicos de la firma logroñesa.

