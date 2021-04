Jugamos por diversión y por puro placer, pero cuando jugamos también aprendemos y socializamos. En la semana de la Acción Mundial por la Educación muchos son los profesores y pedagogos que reflexionan sobre cómo el juego de mesa puede ser un apoyo educativo básico para reforzar determinados aprendizajes en el aula.

María Couso, licenciada en pedagogía y autora de la plataforma Play Learning para divulgar contenido pedagógico explica que “las metodologías activas son hoy en día un gran aliado en cualquier proceso de aprendizaje: el juego de mesa es aprendizaje en cualquiera de sus dimensiones, con él se implementan funciones cognitivas y ejecutivas importantes”.









A través de la dinámica de un juego de mesa se puede aprender, por ejemplo, factores como el respeto del turno en aquellos juegos multijugador, la toma de decisiones cuando hay que elegir entre varias cartas de la mano para ser jugadas o entre varias posibilidades de movimiento en un tablero y la planificación de tareas a la hora de jugar. Acciones básicas que se pueden trasladar a la vida diaria: “la flexibilidad cognitiva consiste básicamente en adaptarte a los cambios que se van sucediendo en la partida debido a las jugadas de los demás jugadores y la necesidad de acomodación constantemente de la estrategia. Incluso la memoria de trabajo, sumamente importante durante cualquier proceso de aprendizaje para operar en segundos reteniendo una pequeña cantidad de datos, se implementa en cada uno de las partidas”, explica Couso.

Fuera del ámbito de lo cognitivo, a nivel emocional, jugar ayuda a crear vínculos, como el vínculo grupal y de respeto por las ideas del otro. “Cuando jugamos aprendemos que no todos pensamos igual y que cada uno tiene una perspectiva y forma diferente de ver esa actividad. No hay dos jugadores iguales porque no hay dos personas iguales. La belleza de la diversidad tiene que ser valorada desde dentro del sistema educativo como parte de la riqueza con la que contamos a nivel social”, explica la pedagoga.

Juegos de mesa con un objetivo

Lo cierto es que cada juego de mesa nace con el objetivo de cumplir o satisfacer aspectos clave del aprendizaje o formación a través de sus dinámicas. Para ello, es básico conocer qué podemos fomentar e inculcar jugando a cada uno de ellos. Existen numerosas variedades de juegos de mesa con objetivos de aprendizaje, tales como fomentar la imaginación, la estrategia, mejorar la agudeza visual o dar rienda suelta a la imaginación.

“Los juegos de cartas ofrecen la posibilidad de crear estrategias para convertirse en el ganador de la partida, ejercitando la agilidad mental y aprendiendo los valores del juego”, explica Rocío Martínez, Directora de Marketing de Asmodee, editora de juegos internacional. “En definitiva, cualquier juego tiene la magia de la adaptación. Lo importante es querer adaptarlo al contexto educativo en el que estamos inmersos.

En el mercado están apareciendo cada vez más los juegos considerados "serious games" que han sido creados en origen con un objetivo plenamente pedagógico, pero sin abandonar la actitud lúdica en ningún momento”, apunta María Couso. Así, esta pedagoga destaca cuatro modelos de juegos de la editora Asmodee, como es el Story Cubes, ideal para fomentar la creatividad en el aula y en casa; el Explodding Kittens ideal para motivar y sacar esa parte guerrera; el Cortex, que pone a prueba la memoria de los más pequeños y potencia su agilidad mental, o el Ticket To Ride, que ayuda a aquellos estudiantes más nerviosos a trabajar la paciencia mientras fomentan la estrategia.

- Ticket to ride: o ¡aventureros al tren! es un viaje por Europa en tren. Los jugadores compiten conectando líneas de tren entre diferentes ciudades sobre un mapa, con el objetivo de cubrir con los vagones el mayor número de rutas posibles. Cada ruta puntúa de forma diferente. Se trata de un juego que fomenta la creatividad (a la hora de dar forma a la ruta), con el que se aprende geografía europea, y estrategia para saber avanzar y llevarse el juego de los demás en beneficio de uno mismo. El juego ha tenido tanto éxito que existen muchas expansiones, jugando con los países y continentes.

-Explodding Kittens. Este juego aprovecha el auge del amor por los gatos como animales de compañía y lo une con competiciones para lograr eliminar a los rivales por medio de explosiones. Algunos jugadores han manifestado que se trata de un auténtico descubrimiento ya que su dinamismo permite alargar las partidas motivando mucho a sus jugadores.

-Story Cubes: Es una potente máquina para crear historias que aumenta la creatividad y ayuda a desarrollar habilidades relacionadas con el lenguaje, permitiendo crear momentos inolvidables entre las personas de todas las edades que jueguen. El juego consta de nueve dados y en cada cara de los dados hay una imagen diferente que puede ser un estado de ánimo, un objeto, un símbolo, un lugar, etc. Se trata de tirar los nueve dados y empezar a contar una historia utilizando todas las imágenes que hayan salido. Desde su primera publicación, Story Cubes ha creado muchas versiones especiales: Story Cubes Viajes, Story Cubes Acciones o Story Cube Fantasía. Todas las ediciones contienen el set de dados que pueden ser jugados individualmente o mezclándose con otras. Además, han creado expansiones desde héroes como Batman o Doctor Who a series míticas como Hora de aventuras que permiten al aficionado crear historias para sus sagas favoritas.

- Cortex: Es un juego rápido de rompecabezas compuesto por ocho desafíos diferentes (memoria, laberinto, color, coordinación, repetición, frecuencia, razonamiento y táctil) que ponen a prueba la capacidad de concentración, rapidez, memoria y flexibilidad de cada uno. Se puede jugar de 2 hasta 6 jugadores que compiten en una carrera usando el mazo de cartas puesto boca abajo. El objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de cartas y para ello hay que ser el primero en tapar la carta en juego con la mano y dar la respuesta correcta. El reverso de la carta te indica qué tipo de prueba se va a jugar y cuando un jugador consiga tener dos cartas del mismo tipo de prueba podrá cambiarlas por una de las cuatro piezas del puzle cerebro, que ha de completarse si se quiere ganar la partida. Tiene diferentes versiones para cualquier tipo de público que pueden combinarse entre sí: Cortex Challenge 1,2 y 3, Cortex Kids 1 y 2 para los más pequeños, y Cortex Plus con una mayor cantidad de cartas. Este juego dinámico, entretenido y competitivo hará que te diviertas a la vez que aumentas tus capacidades mentales.